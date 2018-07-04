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    Son dakika: YSK, 2018 kesin seçim sonuçlarını açıkladı

    Hürriyet Haber
    04.07.2018 - 17:15 | Son Güncelleme:

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçimlerle ilgili itiraz sürecinin bugün tamamlanacağını hatırlatarak kesin sonuçların açıklanacağını duyurmuştu.Yüksek Seçim Kurulu, bugün saat 17.15'te 24 Haziran'da gerçekleşen seçimlerin sonucunu açıkladı. Ayrıca YSK Başkanı Sadi Güven ve YSK üyelerinin imzalamış olduğu Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçildiğine ait belge de ortaya çıktı. YSK Başkanı Sadi Güven yaptığı açıklamada 'Şu andan itibaren tüm vatandaşlarımız, sandık sonuç tutanaklarını ve taranmış örneklerini görebileceklerdir' dedi.

    YSK Başkanı Sadi Güven, saat 17:40'ta kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı. İşte YSK Başkanı Güven'in açıklamaları:

    "Değerli basın mensupları, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi sonuçlanmıştır. Seçim akşamı sandık sonuç tutanağı ile ilçe birleştirme tutanağının yüzde 98'ini, ertesi gün ise yüzde 100'ünü siyasi partilerle paylaştık.

    "ŞU ANDAN İTİBAREN VATANDAŞLARIMIZ GÖREBİLECEKLER"

    Şu andan itibaren tüm vatandaşlarımız, tüm Türkiye sandık sonuç tutanaklarını, taranmış örneklerini görebileceklerdir. Yine vatandaşlarımız sayım döküm cetvelini, ilçe seçim kurulunun tuttuğu birleştirme tutanaklarını da görebileceklerdir. 

    Seçimde halk eğitim merkezleri aracılığıyla seçimlerde görev yapmak isteyenlere eğitim programı düzenledik.

    Saat 18:30'da TBMM Başkanı'na mazbatayı takdim edeceğim"

    CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

    Geçerli 50 milyon 068 bin 627 oyun 26 milyon 330 bin 823’ünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

    Erdoğan’ı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 15 milyon 340 bin 321 oyla takip etti.

    HDP adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 974, İYİ Parti adayı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 030, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu 443 bin 704, Doğu Perinçek, 98 bin 955 oy aldı.

    Adayların oy oranları şöyle oldu:

    Recep Tayyip Erdoğan   %52.59 
    Muharrem İnce   %30.64
    Selahattin Demirtaş % 8.40
    Meral Akşener % 7,29
    Temel Karamollaoğlu % 0.89
    Doğu Perinçek %0 .20

    Son dakika: YSK, 2018 kesin seçim sonuçlarını açıkladı

    Siyasi partilerin çıkardıkları milletvekili sayısı:

    AK Parti: 295

    MHP: 49

    HDP: 67

    CHP: 146

    İYİ Parti: 43

    Bağımsız: 0

    Türkiye toplamı: 600


    KAYITLI SEÇMEN SAYISI: 59.367.469

    OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI: 51.189.444

    GEÇERLİ OY SAYISI: 50.137.175

    GEÇERSİZ OY SAYISI: 1.052.269

    SEÇİME KATILIM ORANI: %86,22

    Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımı ile bu dağılımın oranları

    Adalet ve Kalkınma Partisi

    Yurt içi seçim sonucu: 20.559.732

    Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 776.961

    Türkiye geneli toplam: 21.338.693

    Oran: %42,56

    Milliyetçi Hareket Partisi

    Yurt içi seçim sonucu: 5.444.728

    Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 120.603

    Türkiye geneli toplam: 5.565.331

    Oran: %11,10

    Hür Dava Partisi

    Yurt içi seçim sonucu: 153.649

    Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 1.890

    Türkiye geneli toplam: 155.539

    Oran: %0,31

    Vatan Partisi

    Yurt içi seçim sonucu: 110.849

    Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 4.023

    Türkiye geneli toplam: 114.872

    Oran: %0,23

    Halkların Demokratik Partisi

    Yurt içi seçim sonucu: 5.606.622

    Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 260.680

    Türkiye geneli toplam: 5.867.302

    Oran: %11,70

    Cumhuriyet Halk Partisi

    Yurt içi seçim sonucu: 11.086.897

    Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 267.293

    Türkiye geneli toplam: 11.354.190

    Oran: %22,65

    Saadet Partisi

    Yurt içi seçim sonucu: 660.749

    Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 11.390

    Türkiye geneli toplam: 672.139

    Oran: %1,34

    İYİ Parti

    Yurt içi seçim sonucu: 4.932.510

    Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 60.696

    Türkiye geneli toplam: 4.993.479

    Oran: %9,96

    BAĞIMSIZLAR

    Yurt içi seçim sonucu: 75.630

    Türkiye geneli toplam: 75.630

    Oran: %0,15

     

    Etiketler: seçim sonuçları , son dakika , haberler
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