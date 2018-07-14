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    Son dakika.. YÖK'ten sınav iptali

    Hürriyet Haber
    14.07.2018 - 13:58 | Son Güncelleme:

    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 8 Eylül 2018 tarihinde yapılması planlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı'nın iptal edildiğini duyurdu.

    Sınavla ilgili açıklama Yükseköğretim Kurumu'nun internet sitesinden yapıldı.

    YÖK, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 12’inci maddesi uyarınca yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları için 8 Eylül 2018 tarihinde yapılması planlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı'nın, Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ile ilgili olarak yaşanan yoğun mevzuat değişikliği sebebiyle Başkanlık Makamı'nın 13 Temmuz 2018 tarihli ve 1829 sayılı oluru ile iptal edildiğini duyurdu.

    YÖK'ten yapılan duyuru şu şekilde; 

    2018 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavının İptaline İlişkin Duyuru (13.07.2018)
    Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 inci maddesi uyarınca yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları için 08/09/2018 tarihinde yapılması planlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı, Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ile ilgili olarak yaşanan yoğun mevzuat değişikliği sebebiyle Başkanlık Makamının 13/07/2018 tarihli ve 1829 sayılı Oluru ile iptal edilmiştir.

     

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    Etiketler: sınav iptali , yök sınav
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