2018 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı... İşte üniversitelere kontenjan bilgisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri2018 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı... İşte üniversitelere kontenjan bilgisi
GeriEğitim 2018 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı... İşte üniversitelere kontenjan bilgisi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
03.07.2018 - 18:02, Son Güncelleme:

2018 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı... İşte üniversitelere kontenjan bilgisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2018 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı... İşte üniversitelere kontenjan bilgisi

ÖSYM, YKS tercih kılavuzunun yayımlandığını açıkladı. Ön bilgilendirme amaçlı yayımlanan YKS tercih kılavuzu, sonuçların açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci tarafından tercihlerde kullanılacak.

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından yayımlandı. Ön bilgilendirme amaçlı yayımlanan YKS tercih kılavuzları, sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından tercihlerde kullanılabilecek. İşte ÖSYM'den yapılan açıklama.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: "2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 3-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."

TERCİHLER 7-14 AĞUSTOS’TA

‘YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, tercihler 7-14 Ağustos arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde (AİS) yapılacak. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor.

TABLO 3 ÖNLİSANS, TABLO 4 LİSANS İÇİN

Tablo 3’te yer alan ön lisans programlarına TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar yer verebilecek. AYT ve YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puana sahip adaylar ise Tablo 4’teki programlara tercih listelerinde yer verebilecek. Bu yıl da YGS-LYS’de olduğu gibi tercih sırası dikkate alınıyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI 3-7 EYLÜL’DE

Yerleştirmelerin ardından kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül arasında olacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül’de yapılacak.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl ilk kez uygulandı. 2 milyonu aşkın aday 30 Haziran Cumartesi günü sabah ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 1 Temmuz Pazar günü sabah Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT), aynı gün öğleden sonra da Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katıldı. ÖSYM'nin yayımladığı 2018 yılı sınav takvimine göre bu sınavların sonuçları, 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (03.07.2018-2)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İki milyon aday bekliyordu… Üniversite kontenjanları açıklandı

2018 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı... İşte üniversitelere kontenjan bilgisi

Mühendislikte yeni işbirliği

Öğrencilerden okul önüne ‘3 boyutlu’ yaya geçidi