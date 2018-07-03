2018 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı... İşte üniversitelere kontenjan bilgisi
ÖSYM, YKS tercih kılavuzunun yayımlandığını açıkladı. Ön bilgilendirme amaçlı yayımlanan YKS tercih kılavuzu, sonuçların açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci tarafından tercihlerde kullanılacak.
YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından yayımlandı. Ön bilgilendirme amaçlı yayımlanan YKS tercih kılavuzları, sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından tercihlerde kullanılabilecek. İşte ÖSYM'den yapılan açıklama.
Yapılan açıklamada şöyle denildi: "2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 3-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."
TERCİHLER 7-14 AĞUSTOS’TA
‘YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, tercihler 7-14 Ağustos arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde (AİS) yapılacak. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor.
TABLO 3 ÖNLİSANS, TABLO 4 LİSANS İÇİN
Tablo 3’te yer alan ön lisans programlarına TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar yer verebilecek. AYT ve YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puana sahip adaylar ise Tablo 4’teki programlara tercih listelerinde yer verebilecek. Bu yıl da YGS-LYS’de olduğu gibi tercih sırası dikkate alınıyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI 3-7 EYLÜL’DE
Yerleştirmelerin ardından kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül arasında olacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül’de yapılacak.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl ilk kez uygulandı. 2 milyonu aşkın aday 30 Haziran Cumartesi günü sabah ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 1 Temmuz Pazar günü sabah Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT), aynı gün öğleden sonra da Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katıldı. ÖSYM'nin yayımladığı 2018 yılı sınav takvimine göre bu sınavların sonuçları, 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.
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