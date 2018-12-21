Son dakika: Yıldırım-Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama
TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüştü.
Binali Yıldırım ziyaretin ardından şunları söyledi:
Yeni sistemin ilk bütçesinin son günü. Bugün yapacağımız görüşmelerle inşalllah 2019 yılı bütçesini mecliste onaylamış olacağız. Görüşmelerini tamamlamış olacağız. Ve böylece 2019'a girmeye hazır olacağız.
Bu ziyaretimi merak ediyorsunuz. Bu ziyaretin illa bir sebebi olması gerekmiyor. Biliyorsunuz TBMM Başkanı seçildiğimizde Sayın Genel Başkan bizi ziyaret etmişti. Biz de ona mukabil bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle de Meclis çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Mesele bundan ibaret.
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