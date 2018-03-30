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    Yıldırım'dan Fransa tepkisi: ABD ile vardiya değişimi

    AA
    30.03.2018 - 20:03 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek'teki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TUR" ile saat 19.40'ta Ankara'ya geldi. Yıldırım yaptığı açıklamada Fransa'nın tutumunun ağır tahrik olduğunu belirterek ABD ile Fransa'nın vardiya değişimi yaptıklarını söyledi.

    Başbakan Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile diğer yetkililer karşıladı.
    Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Ankara'ya geldi. 

    YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

    Yıldırım yaptığı açıklamada Fransa'nın tutumunun ağır tahrik olduğunu belirterek ABD ile Fransa'nın vardiya değişimi yaptıklarını söyledi.

    Başbakan Yıldırım, Trump'ın Suriye açıklamasına ilişkin, ''Farklı açıklamalar var ama bizi başkan bağlar. Doğru karar vermiştir, kendisini kutluyoruz.'' dedi. 

    Yıldırım, Kosova'daki MİT operasyonuna ilişkin, ''Terör örgütlerine yönelik faaliyetler meşru hak'' ifadelerini kullandı.

    İngiltere-Rusya casus krizine değinen Başbakan Yıldırım, ''Nostaljik faaliyetlere katılma lüksümüz yok'' açıklamasında bulundu. 

     

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