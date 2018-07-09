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    Son dakika... Yeni kanun hükmünde kararname yayınlandı

    Hürriyet Haber
    09.07.2018 - 15:28 | Son Güncelleme:

    Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayınlandı. 703 No'lu KHK ile bazı bakanlıklar birleştirildi. Bakanlar Kurulu ibaresi 'cumhurbaşkanı' şeklinde değişti.

    KHK ile bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi.

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirildi yeni ismi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı'nın yeni ismi Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi alanında 6 olan ilgili bakanlık sayısı 3'e inerken Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı çatısı altına geçti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yeni adı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı oldu.

    703 NO'LU KHK İLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER

    Genelkurmay Başkanı'nın görev ve yetkisine ait kanun ile YAŞ'ın kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun kalktı.

    "MİT Müsteşarı" ibaresi "MİT Başkanı oldu.

    "2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu" yürürlükten kaldırıldı.

    Subayların bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılıp kısaltılabilecek.

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlandı.

    Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na ait her türlü hak ve yükümlülükler İçişleri Bakanlığı'na devredildi.

    KHK'NIN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

    OHAL kapsamında yeni bir kararname yayınlandıOHAL kapsamında yeni bir kararname yayınlandı


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    Etiketler: Resmi Gazete , anayasa , haber , haberler
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