Son dakika... Yeni kanun hükmünde kararname yayınlandı

KHK ile bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirildi yeni ismi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı'nın yeni ismi Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi alanında 6 olan ilgili bakanlık sayısı 3'e inerken Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı çatısı altına geçti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yeni adı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı oldu.

703 NO'LU KHK İLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER

Genelkurmay Başkanı'nın görev ve yetkisine ait kanun ile YAŞ'ın kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun kalktı.



"MİT Müsteşarı" ibaresi "MİT Başkanı oldu.

"2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu" yürürlükten kaldırıldı.

Subayların bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılıp kısaltılabilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlandı.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na ait her türlü hak ve yükümlülükler İçişleri Bakanlığı'na devredildi.

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