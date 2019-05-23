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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Son dakika: Yeni askerlik sisteminde yaş sınırı kalkıyor… Yoklama kaçağı açıklaması

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Son dakika: Yeni askerlik sisteminde yaş sınırı kalkıyor… Yoklama kaçağı açıklaması

Yeni askerlik sistemi kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti'li Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinin, Meclisin uygun görmesi halinde bayramdan önce yasalaşabileceğini bildirdi. Mehmet Muş ayrıca yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeye göre yoklama kaçağı olanların ve bakaya kalanların bedelli askerlikten faydalanamayacağını, ancak kanun yürürlüğe girmeden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlara bir defaya mahsus müracaat hakkı tanınacağını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik sistemi kanun teklifinin Meclis Başkanlığı’na sunulmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Muş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

100 sene sonra köklü bir değişiklikle beraber askerlik sistemimiz değişiyor. Yeni sistemde askerlik 6 aya düşürülecek. Bu süreyi dolduranlar kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terhis olma imkanına kavuşabilecekler

Yedek astsubay olarak askerliğini yaparsa artık meslek yüksek okulu bitirenler de yedek ast subay olarak görev yapabilecekler. Görevlerinin sonunda yine kendilerinin talebi ve uygun kadro oluşması durumunda devam edebilecekler.

Bedelli askerlik bugünkü rakamlarla 31 bin lira gibi bir paraya denk geliyor. Bu para peşin ödenecek. Bedelli kalıcı hale geliyor. Yaş sınırı kalkıyor. Yoklama kaçağı olanlar ve bakaya kalanlar bedelliden yararlanamayacaklar. 

Her vatandaşın zamanı geldiğinde gidip gerekli bildirimlerde bulunması gerekiyor. Bir vatandaşımız gelmediği her gün için 10 TL ceza ödeyecektir. Eğer kendi isteği ile gelirse bu ceza 5 TL’ye indirilecektir.

Teklif 48 saat içinde görüşmeye başlanabilir. Bugün danışma kurulu eğer teklifimizi kabul ederse komisyon 48 saati beklemeden de bugün görüşebilir. Eğer uygun görülürse TBMM onaylarsa bayramdan önce bu kanunun yasalaşması mümkün.

Şu an itibari ile eğer bir askerimiz 6 aylık askerse terhis olacak. Eğer devam etmek isterse 6 ay daha devam edebilecek.

20 yaşını dolduran her erkek vatandaşı bedelli askerlik yapabilir. Erteleme yaşlarını geçirmemek kaydıyla herkes başvurusunu yapabilir.

TSK’nın bir planlaması ve ihtiyacı olacaktır. Eğer üstünden bir talep olursa bedelli için o zaman bir kura çekimi olacaktır. Ama dediğimiz gibi artık yaş sınırı yok 20 yaşını dolduran bedelli askerlikten faydalanabilecek.

Yeni askerlik sistemi Meclis'te
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Bedelli askerlikte ücret belli olduYeni askerlik sistemi kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti'li Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinin, Meclisin uygun görmesi halinde bayramdan önce yasalaşabileceğini bildirdi.
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