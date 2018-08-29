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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
29.08.2018 - 20:31, Son Güncelleme:

Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında feci kaza

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında feci kaza

KUZEY Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde emniyet şeridinde park halinde bulunan bir tıra içinde 3 kişi bulunan kamyon arkadan çarptı. Olayda kamyonetin içinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. 20 yaşındaki kamyon şoförünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Kaza, Yavuz Sultan Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Riva mevkinde içinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Fırat Bağlars (20) yönetimindeki 34 GP 2660 plakalı kamyon henüz bilimeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek emniyet şeridinde park halinde bulunan Feyzullah Yavuzlu’ya ait 63 L 1656 plakalı tıra arkadan çarptı. Kamyonun şoförü Fırat Bağlars ile birlikte yanında bulunan Orhan Bağlars ve Adem Bağlars kamyonun içinde sıkıştı.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmalarının ardından Fırat ve Orhan Bağlars’ın cansız bedenleri kamyondan çıkartılırken, Adem Bağlars ağır yaralı olarak kurtarıldı. Kazada Yavuzlu ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı. İncelemelerin ardından cenazeler Beykoz Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Polisin yaptığı incelemede kamyon sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirledi. Kamyon çekici yardımıyla kaldırılırken, trafik normale döndü.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında feci kaza Yavuz Sultan Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Riva mevkinde içinde 3 kişi bulunan kapalı kasa kamyon emniyet şeridinde park halinde bulunan bir tıra arkadan çarptı. Saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada kamyon şoförü ve yanında bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonda bulunan bir kişi ise ağır yaralı olarak çıkartılırken, TIR şoförü ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Beykoz Devlet hastanesine sevk edildi.
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