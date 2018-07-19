Son dakika... Yatağan Termik Santrali'nde göçük! Mahsur kalanlar var
Muğla Valisi Esengül Civelek, Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çöktüğünü, ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, içeride kalan 2 kişinin kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu 11 işçi yaralandı. 9 işçi hastaneye kaldırılırken, 2 işçinin üzerine düşen demir yığınından kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
Şahinler Mahallesi Yatağan- Milas Karayolu'nun 3'üncü kilometresindeki Yatağan Termik Santrali'nde, bugün saat 10 sıralarında raylı sistem olan kömür sevk kanalının çökmesi sonucu 11 işçi yaralandı. Olayı gören mesai arkadaşlarının ihbarıyla santrale sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarılan 9 işçi hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Demir yığını altında kalan 2 işçinin kurtarılması için ise başlatılan çalışmalar sürüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle