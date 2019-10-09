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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağatay KENARLI / İstanbul (DHA)
09.10.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Son dakika... Yasa dışı bahis şebekesine 18 tutuklama

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Son dakika... Yasa dışı bahis şebekesine 18 tutuklama

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaşa dışı bahis şebekesine yönelik 3 ilde yaptığı operasyonun detayları belli oldu. 41 kişinin gözaltına alındığı operasyon 18 Eylül'de gerçekleşmişti. DHA kameralarına yansıyan operasyon anlarında şüphelilerin yasadışı bahis oynattıkları berber ve kıraathanelerde basılmıştı.

İstanbul, Antalya ve Tekirdağ'da 300 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. 

BİLGİSAYARLAR, TABLETLER VE 120 BİN LİRA NAKİT PARA...

Yakalanan şüphelilerin ev, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda glock tabanca ve 17 mermi, 9 dizüstü bilgisayar, 4 tablet, 48 cep telefonu ile 53 sim kart, 8 hafıza kartı, 4 hard disk ve 7 flash bellek, 120 bin 420 lira, çok sayıda hesap cüzdanı, banka kartları ve suça ilişkin olduğu tespit edilen dökümanlar ele geçirildiği belirtildi.

Son dakika... Yasa dışı bahis şebekesine 18 tutuklama
ELE GEÇİRİLEN DİJİTAL VERİLERİN İNCELENMESİ SÜRÜYOR

Operasyonda gözaltına alınan 41 şüphelinin banka hesaplarına da savcılık kararıyla bloke koydurarak para trafiğini durduruldu. Ekiplerin ele geçirdiği dijital verilerde yaptığı incelemeleri devam ediyor. Yapılan ilk incelemelere göre sanal bahis şebekesinde yaklaşık 30 milyon liranın bulunduğu tespit edildi.

Son dakika... Yasa dışı bahis şebekesine 18 tutuklama
18 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 41 şüphelinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 18 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika... Yasa dışı bahis şebekesine 18 tutuklama

Son dakika... Yasa dışı bahis şebekesine 18 tutuklama

Yasa dışı bahis şebekesine büyük operasyon
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