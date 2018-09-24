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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
24.09.2018 - 14:30, Son Güncelleme:

Son dakika: Yarından itibaren dikkat! Sıcaklık 15 derece düşecek... Meteoroloji hastalık uyarısı yaptı

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Son dakika: Yarından itibaren dikkat! Sıcaklık 15 derece düşecek... Meteoroloji hastalık uyarısı yaptı

Türkiye yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklığının 8-15 derece azalması bekleniyor. İstanbul'da yarın ve çarşamba aralıklarla kuvvetli poyraz rüzgarıyla birlikte sağanak geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklığının da hissedilir derecede azalarak en yüksek sıcaklığın 19-21 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıda kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hava sıcaklıklarında kısa sürede beklenilen ani ve hissedilir değişimlerin meydana getireceği sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının yarın kuzeybatı kesimlerde (Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısı), 26 Eylül Çarşamba günü kuzeydoğu ve iç kesimlerde (Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, İç Ege ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde) 8 ila 15 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Karadeniz Bölgesi kıyı illeriyle Sakarya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba günü yağışların yurdun kuzey kesimlerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz Bölgesi, Kırıkkale ve Yozgat ile Ankara'nın güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Ankara'da havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu geçeceği, çarşamba kısa süreli hafif sağanak görülebileceği ancak kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. En yüksek hava sıcaklığının çarşamba günü 16 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA EN YÜKSEK SICAKLIK 21 DERECE OLACAK

İstanbul'da yarın ve çarşamba aralıklarla kuvvetli poyraz rüzgarıyla birlikte sağanak geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklığının da hissedilir derecede azalarak en yüksek sıcaklığın 19-21 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.

Yağışların perşembe sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında süreceği ancak soğuk havanın kuzey ve iç kesimlerde etkili olmaya devam edeceği, yurdun güneybatısından itibaren hava sıcaklıklarının yükselmeye başlaması bekleniyor.

Rüzgarın salı ve çarşamba Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARDI: SAĞLIK SORUNLARINA KARŞI DİKKAT

Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hava sıcaklıklarında kısa sürede beklenilen ani ve hissedilir değişimlerin meydana getireceği sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Son dakika: Yarından itibaren dikkat Sıcaklık 15 derece düşecek... Meteoroloji hastalık uyarısı yaptı

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