Son dakika: Yargıtay'dan kritik davalarda karar
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ulus'taki Türk Telekom binasının işgal edilmesine ilişkin davada, 13 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 15 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını onadı. Ayrıca, Yargıtay, Elazığ'daki FETÖ davasında eski 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'ye verilen müebbet hapis cezasını onadı.
Daire, Ulus'taki Türk Telekom binasının işgal edilmesine ilişkin davada, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin sanıklar hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı.
Buna göre, eski binbaşı Yahşi Ekici ile Kara Harp Okulu Komutanlığı subay adayı kursiyer sanıklar Samet Tanrıverdi̇, Rıfat Çalık, Meli̇h İsa Aktaş, Ömer Karayoluk, Şahi̇n Çağlıyan, Mehmet Aslan, Hakan Özer, Semi̇h Kuvvet, Aykan Kılıçarslan, Hasbi̇ Eray Karaaslan, Süleyman Ari̇f Varol ve Uğur Yılmaz'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı.
Daire, Abbas Güngören, Adil Cumhur İpekçi, Bilal Ergen, Erdoğan Gezer, Fatih Karaaslan, Fikret Erdoğan, Güngör Gürcan, İbrahi̇m Çok, İsa Akgül, Mehmet Ali̇ Bulazar, Mert Erdi̇ Kurtoğlu, Mustafa Kılıç, Sadık Emre Oral, Selami̇ Yıldırım ve Zi̇nnur Çeti̇n'e de aynı suçtan verilen "müebbet hapis" cezasının da onanmasına hükmetti.
Daire, tüm sanıklara "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen hapis cezasını ise bozdu. Kararda, sanıkların eylemlerinin hukuki olarak tek fiil oluşturacağı, binanın tek bir girişle kontrolü sağlanan tek bir bina olup olmadığının araştırılması gerektiği belirtildi.
Eksik soruşturma ile bina içindeki odalarda bulunan mağdurlar yönünden oda sayısı kadar suç oluştuğu kabul edilerek karar verilmesi, bozma nedeni sayıldı.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada firari sanık eski yarbay Ömer Ergenekon'un dosyası ayrılırken bir er ise beraat etmişti.
ELAZIĞ'DAKİ FETÖ DAVASINDA KARAR
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde sıkıyönetim listesinde "Elazığ sıkıyönetim komutanı" olan eski Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'ye "anayasayı ihlal"den verilen müebbet hapis cezasını onadı.
Daire, darbe girişiminin ardından Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada Ünlü ile diğer sanıklar hakkında verilen mahkumiyet hükümlerine ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.
Sözde sıkıyönetim listesinde "Elazığ sıkıyönetim komutanı" olarak yer alan eski tuğgeneral Ünlü'ye "anayasayı ihlal"den verilen müebbet hapis cezasını onayan Daire, 39 sanığa örgüt üyeliğinden verilen 6 yıl 3 ay ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarının da onanmasına hükmetti.
Dairenin kararında, Ünlü'nün askeri öğrenci olduğu 1981 yılından itibaren örgüt sohbetlerine katıldığı, darbe girişimi sırasında sözde "Elazığ sıkıyönetim komutanı" olarak atandığı belirtildi.
KLİMANIN ÜSTÜNE LİSTE SAKLAMIŞ
İzinde olduğu 14 Temmuz 2016'da sözde darbe bildirisinde imzası olan sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi eski tuğgeneral Mehmet Partigöç'le Ankara'da görüşen Ünlü'nün, Partigöç'ten göreve dönmesi talimatıyla iki liste aldığı aktarılan kararda, bunun üzerine sanığın Elazığ'a döndüğü kaydedildi.
Kararda, Ünlü'nün orduevinde kaldığı odanın bulunduğu koridordaki klimanın üzerinde bir poşet bıraktığı, bu poşette davada yargılanan diğer sanıkların isimlerinin de yer aldığı iki liste ele geçirildiği aktarıldı.
Darbe girişimi sırasında ilçedeki kaymakam, savcı, ilçe jandarma komutanı ile emniyet müdürünün birliğe çağrılması yönünde talimat veren Ünlü'nün örgütsel bağının bulunduğu vurgulandı.
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