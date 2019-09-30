Son dakika! Yargı Reformu Paketi Meclis'e geliyor... İşte detaylar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika! Yargı Reformu Paketi Meclis'e geliyor... İşte detaylar
GeriGündem Son dakika! Yargı Reformu Paketi Meclis'e geliyor... İşte detaylar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
30.09.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Son dakika! Yargı Reformu Paketi Meclis'e geliyor... İşte detaylar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Yargı Strateji Belgesinin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığına sunuyoruz." dedi ve paketin detaylarını anlattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yargı Strateji Belgesi'nin ilk paketine ilişkin 39 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirterek, "Teklifi vermeden önce muhalefet partilerini ziyaret ettik, dinledik, onların kanaatlerini de aldık. Toplumun ihtiyaçlarını olabildiğince karşılayacak bir düzenleme hazırladığımız inancındayız"." dedi.

Muş, kanun teklifinin detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Kamuoyunda merakla beklenen Yargı Strateji Belgesi'nin ilk paketini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildiren Muş, "Bundan sonra Yargı Strateji Belgesi çerçevesinde farklı paketleri de Meclis Başkanlığına sunmuş olacağız. Bugün 39 maddeden oluşan ilk teklif verilmiş oluyor." diye konuştu.

Kanun teklifindeki öne çıkan düzenlemeleri aktaran Muş, istinaf mahkemelerinde kesinleşen ve ifade özgürlüğüne temas eden suçlara Yargıtay yolunun açılacağını belirtti. Muş, düzenlemeyle içtihat birlikteliğini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

İnternette bazı sitelerin yasaklanması, kısıtlanması, erişime engellenmesi gibi uygulamaları hatırlatan Muş, "Burada da internet sitesinin tamamına yönelik değil, o içeriğin kısıtlanmasını getiriyoruz. Yani site açık kalabilir ama yalnızca suç unsuru ya da şikayet konusu olan unsur erişeme engellenecektir. İnternet sitesinin tamamının kapatılmasının önüne geçmiş olacağız." dedi.

Ceza sistemine iki yeni yargılama usulü

Teklifle ceza adalet sistemine iki yeni yargılama usulü getireceklerine dikkati çeken Muş, şöyle konuştu:
"Seri mahkeme usulü yani cumhuriyet savcısıyla şüphelinin anlaşması. Bu, dünyada ABD'den Avrupa'daki pek çok ülkeye kadar olan bir uygulama. Bunu ceza ve adalet sistemimize getiriyoruz. Aynı şekilde belli bir yıla kadar olan suçlarda 'basit yargılama' yani 'duruşmasız yargılama' usulünü de Türk hukuk sistemine getirmiş olacağız. Kamuoyunda belli tartışmalar oluşturan uzun tutukluluk süreleriyle ilgili de bu tutukluluk sürelerini bir cezalandırma yöntemi olmaktan çıkarıp soruşturma aşamasına kadar belli bir zaman dilimi koyup bu süre içerisinde iddianamenin hazırlanmasını, eğer bu süreç içerisinde bunlar yapılmamışsa gözaltına alınanın ya da tutuklu olanın serbest bırakılmasını öngören bir düzenleme."

Teklifle mağdur haklarını güçlendireceklerini vurgulayan Muş, "Bu kanun teklifiyle adli görüşme odaları ve çocuk izleme merkezlerinin faaliyete geçmesini gündemimize alıyoruz. Amacımız çocukları mahkemelerin koridorlarından korumak ve mümkünse bir defada bunların ifadesini alıp bir daha bu çocukların bu tip bir yargılama süreci içerisinde, onların hem ruhsal hem de gelişmesine olumsuz etkileri olabilecek süreçleri minimize etmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı

Muş, düzenlemeyle Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı getirileceğini bildirerek, "Bundan sonra hukuk fakültelerinden mezun olanlar, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na girecekler. Bu sınavdan en az 70 puan almak zorundalar. Hakim, avukat, savcı, noter olmak isteyenler 70 aldıktan sonra diğer kurallara göre adım atacaklar." dedi.

Türkiye Adalet Akademisinin kurulmasıyla hakim ve savcı adaylarının mülakatlarını yapan kurulun tabanını genişleteceklerini ifade eden Muş, daha geniş bir mülakat kurulu oluşturulacağını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, teklifle avukatların uzunca bir süredir beklediği ve kamuoyunda tartışılan, kıdemi en az 15 yıl olan avukatlara yeşil pasaport alma hakkı getirileceğini dile getirdi.

Kanun teklifinde, olağanüstü hal döneminde (OHAL) el konulan pasaportların belirli kurallar çerçevesinde vatandaşlara iade edilmesine ilişkin bir düzenlemenin de yer aldığını anlatan Muş, "Kanun teklifi ülkemize, memleketimize hayırlı olsun. TBMM uygun bulur, onaylarsa teklif yürürlüğe girecektir. Bundan sonra takdir TBMM'deki komisyonların ve TBMM Genel Kurulunundur." şeklinde konuştu.

"Muhalefetin teklifin içeriğiyle ilgili ciddi eleştirisi yok"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Muş, "CHP ile ikinci bir görüşmeniz daha olacaktı, gerçekleşti mi?" sorusu üzerine, "Teklifi verdikten sonra bir görüşmemiz oldu. O görüşmeden sonra bir görüşmemiz daha olmadı." dedi.

Muhalefet partilerinin teklifin içeriğine ilişkin eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Muş, "Yaptığımız görüşmelerde muhalefet partilerinin teklifin içeriğiyle alakalı çok ciddi eleştirileri yok. Olumlu bir paket, Türkiye'de hukuk sistemiyle alakalı atılmış önemli bir paket. Belli başlı bazı eleştiriler, teklifler vardı. Teklif içinde onlarla alakalı belli başlı bazı düzenlemeler yaptık." sözlerini sarfetti.

Pasaportların iadesine ilişkin İçişleri Bakanlığının onayının gerektiği hatırlatılarak, "Teklifte bu korunuyor mu?" sorusuna Muş, "Bu, teklifimizde bulunuyor. El konulan pasaportların belli kademelendirilmesi var. OHAL sürecinde el konulanlar var, Pasaport Kanunu'na dayalı olarak el konulanlar var, dolayısıyla yalnızca mahkeme kararıyla bunların iade edilmesinin yanında bir de İçişleri Bakanlığının tekrar inceleme yapmasıyla bunlar mümkün olabilecek. Belirli kriterler dediğim unsurlar bunları içeriyor." cevabını verdi.

"Toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzenleme"

"Komisyonda muhalefetin talepleri doğrultusunda bir değişiklik olacak mı?" sorusu üzerine Muş, "Komisyonun kendi çalışma usul ve prensipleri vardır. Teklifin orada değerlendirilmesi komisyon üyelerine aittir. Teklifi vermeden önce muhalefet partilerini ziyaret ettik, dinledik, onların kanaatlerini de aldık. Olabildiğince toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzenleme hazırladığımız inancındayız." diye konuştu.

Mehmet Muş, "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın yürürlüğü nasıl olacak? Bu yıl hukuk fakültelerine girenler buna dahil olacaklar mı?" sorusuna, "Bu yıl hukuk fakültelerine girenler dahil olmayacak, gelecek seneden itibaren kayıt yaptıranlar Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na tabi olacaklar. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, şu an itibarıyla kayıtlı olanlar değil, yeni kayıt yaptıranlar için uygulamaya konulacak." karşılığını verdi.

"Ceza İnfaz Yasası'nda bir değişikliğin gündeme gelmesi bekleniyordu? Zamanlama var mı?" sorusu üzerine Muş, "Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor. Bittikçe, orada süreç devam ettikçe onu da sizlerle paylaşacağız." dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Ankara'da halk otobüsü durağa girdi! 3 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği o listeyi duyurdu! İşte o okullar...
İstanbul'daki 5.8'lik depremden yeni görüntü! THY görevlisi yolcuyu böyle korudu
Türkiye-Libya hattında nefes kesen operasyon! Böyle yakalandı…