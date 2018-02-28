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    Son dakika... Yağmur suyu yükseldi, bir araç suya kapıldı

    İHA
    28.02.2018 - 21:22 | Son Güncelleme:

    Muğla’nın Milas ilçesinde Kocaçay Deresi'nden geçmeye çalışan araç, sel sularına kapılarak denize sürüklendi. Araçta bulunan kadın hayatını kaybederken, suya kapılan eşini arama çalışmaları sürüyor.

    Edinilen bilgiye göre, Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde akşam saat 19.15 sıralarında içinde iki kişinin bulunduğu araç, İskele Caddesi'ne bağlanan tali yoldan geçmeye çalışırken denize yakın Kocaçay Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılarak denize sürüklendi.

    Son dakika... Yağmur suyu yükseldi, bir araç suya kapıldı

    Jandarmaya yapılan ihbarın ardından olay yerine UMKE,112, AFAD, jandarma, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve MUSKİ ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler, 48 AAV 96 plakalı aracın içerisinde kimseyi bulamadı. Bir görgü tanığının 55 yaşlarında bir erkek ve bir kadının sürüklendiğini gördüğünü söylemesi üzerine çalışma başlatan ekipler, olay yerinden yaklaşık 800 metre ileride kıyıda Fidan Gümüş'ün cesedine ulaştı.

    Son dakika... Yağmur suyu yükseldi, bir araç suya kapıldı

    Sinan Gümüş’ü arama çalışmalarına karadan AFAD, itfaiye, jandarma, Büyükşehir İtfaiye ve MUSKİ ekipleri tarafından, havadan da Sahil Güvenlik helikopteri tarafından devam ediliyor.

    Etiketler: milas , muğla , yağmur , son dakika
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