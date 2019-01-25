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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Son dakika: Yağmur, fırtına, hortum, deprem... Bugüne dikkat, fırtına uyarısı!

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Son dakika: Yağmur, fırtına, hortum, deprem... Bugüne dikkat, fırtına uyarısı!

YAĞMUR, fırtına, hortum, deprem... Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da dün hepsi vardı. Antalya’daki hortumlarda 1’i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi kayboldu. Kayseri’deki fırtınada bir kişi ölürken, bir çok şehirde su baskınları yaşandı. Akşam saatlerinde de Marmaris 5.1’le sallandı. Bugün ise saat 10.00'dan itibaren Ege bölgesi ile Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında saatteki hızı 100 kilometreye varan fırtına uyarısı var...

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Kum mahallesinde dün 13.30’da denizde başlayan hortum Narenciye mahallesine kadar, 5 kilometre karada ilerledi. Hortumun bir apartmanın çatısından uçurduğu sac Berivan Karakeçili’nin (13) başına isabet etti.

Ağır yaralanan Karakeçili hastanede can verdi. Karakeçili’nin Şanlıurfa’dan portakal toplamak için mevsimlik çalışmak üzere Finike’ye geldiği belirtildi. Finike’de, Antalya Su ve Atıksu İdaresi çalışanı Devrim Bayram Demir (40) hortumun savurduğu nesnelerin isabet etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede öldü. Antalya’da 1’i ağır 15 kişi yaralandı, onlarca otomobil zarar gördü.

BUSE’Yİ BULAMADILAR

Kemer Phaselis’te denizde oluşan hortum, Kuzdere mahallesine ilerledi. Hortum park halindeki otomobili havalandırarak, yakındaki Ağva Deresi’ne uçurdu. Araçtaki Ayla Akın kıyıya çıkmayı başardı. 5 metreden suya düşen araçta kızı Kader Buse Acar’ın (20) bulunduğunu söyleyen Ayla Akın, hastaneye götürülürken, otomobildeki Buse Acar’ı bulmak için Semih Şahin suya atladı.

Aracın içini kontrol eden Şahin, kimse olmadığını gördü. Şahin’in çıkmasından kısa süre sonra da araç suda kayboldu. Dalgıçların bulduğu otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarıldı ancak kayıp Kader Buse Acar bulunamadı. Arama çalışmalarına AFAD, UMKE ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı helikopter de destek verdi ancak bir sonuca ulaşılamadı. Gece ara verilen arama çalışmalarına bugün devam edilecek.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan anne Ayla Akın’ın sağlık durumu ise iyi.

BABA: ONA BURAYA GELME DEMİŞTİM

Kemer Kaymakamlığını vekaleten yürüten Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten Baba Ahmet Acar’ı sakinleştirmeye çalıştı. Olay öncesi eşiyle telefonla görüştüğünü anlatan Acar, “Ona, buraya gelme’ dedim. Ben dört duvar arasında kapalı kaldım, gidip denizde dalgaları seyredeceğim’ demişti” dedi.

TARLA VE SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Serik’te hortum Belek- Kadriye yolunda ağaçları ve elektrik direklerini devirdi. Hortum Kökez, Orta ve Gedik mahallelerinde etkili oldu. Kadriye ve Çakallık mahallelerinde de fırtına ve yağış sebebiyle seralar zarar gördü. Antalya’da binlerce dönüm tarla ve sera zarar görürken, Balıkçı Barınağı’nda 5 tekne battı, 10
tekne de devrildi. Hortum İçin Antalya’da uyarı yapılmaması tepki çekti.

AĞACIN ALTINDA CAN VERDİ

Kayseri’de saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Melikgazi ilçesinde bir kavak ağacı devrildi. Evine yürüyen Hasan Öztürk (58), devrilen ağacın altında can verdi.

İzmir’de, şiddetli yağmur nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda su baskınları meydana geldi. Balıkesir Ayvalık’ta yağış nedeniyle Hayrettin Paşa ve İsmet Paşa mahallelerindeki 3 tarihi evin duvarları yıkıldı. Muğla’da dolu ve yağmur nedeniyle araçlar zarar gördü.

MARMARİS’TE DEPREM

Dün akşam 17.30’da ise Muğla Marmaris 5.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerin 51 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem paniğe neden oldu.

FIRTINA 100 KM HIZLA ESECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi, bugün saat 10.00’dan itibaren Ege bölgesi ile Batı Akdeniz’de güney yönlerinden saate 60-90, Güney Ege kıyılarında ise 100 kilometre hızla kuvvetli fırtına eseceğini açıkladı.

Hava durumunda son dakika verileri: Saatte 90 km hıza ulaşacak
Hava durumunda son dakika verileri: Saatte 90 km hıza ulaşacak!



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