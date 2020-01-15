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DHA
Haber Giriş: 15.01.2020 - 16:44,Son Güncelleme:/

Son dakika... Wikipedia'ya erişim engeline ilişkin karar kaldırıldı

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Son dakika... Wikipedia'ya erişim engeline ilişkin karar kaldırıldı

Ankara 1'nci Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia’nın açılmasına karar verdi. Sitenin kısa süre sonra açılması bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia’nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının ardından Ankara 1’nci Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia’nın açılmasına yönelik karar aldı.

Mahkeme, kararı, uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderdi.

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