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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
17.12.2018 - 19:14, Son Güncelleme:

Son dakika! Ve yakalandı!

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Son dakika! Ve yakalandı!

İSTANBUL Bayrampaşa’da öldürülen taksi şoförü Nihat Elçi’nin cinayet şüphelisi Mehmet A. Ankara’da yakalandı. Mehmet A.’nın eniştesini öldürmeyi planladığı bu nedenle de internet üzerinden 3 bin liraya silah aldığı geriye tanık bırakmamak için taksici Nihat Elçi’yi öldürdüğü ortaya çıktı. Mehmet A.’nın cinayetten sonra Bahçelievler’de bir hamamda kaldığı ardından da Ankara’ya kaçtığı öğrenildi.

Bayrampaşa’da 27 Kasım’da taksi şoförü Nihat Elçi, aracına aldığı müşteri tarafından başından silahla vurularak öldürüldü. Polis olayla ilgili çalışma sürdürürken katil şüphelisi Mehmet A., kaçtığı Ankara’da Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı mahalle bekçileri tarafından eniştesi Z.K. ile birlikte bir market içerisinde aracına doğru giderken yakalandı.

SİLAHI İNTERNETTEN ALMIŞ

Yakalanan Mehmet A. ifadesinde eski eniştesi M.K.’nin ablasını terk ettiğini, ablası üzerine borç bıraktığını belirterek, “Eski eniştemi öldürmeyi planladım. Bunun için internet üzerinde 3 bin lira karşılığında bir tabanca, iki şarjör satın aldım. Olay günü Bakırköy İncirli Caddesinde taksiye bindim. Bu taksiyle Merter yakınlarına kadar gittim. Buradan başka bir ticari taksiye bindim. Cevizlibağ civarında bindiğim ticari taksi seyir halindeyken planladığım gibi taksi şoförünü öldürdüm, bagaja koydum. Sonra eniştem M.K.’yı öldürmek için Kadıköy’de inşaat şirketine gitmeyi planladım ama kaza yaptım. Panikleyince araçtan inerek yaya olarak kaçtım” dediği öğrenildi.

Son dakika Ve yakalandı

CİNAYETTEN SONRA HAMAMA GİTMİŞ

Yürüyerek olay yerinden ayrıldığını, sabah saatlerine kadar sahil yolunda yürüdüğünü kaydeden Mehmet A., “Üzerimde bulunan eldiven ve çantayı çöp kutularına attım. Ardından da olayda kullandığım tabancayı ve şarjörleri çöpe attım. Bahçelievler’de bulunan bir hamama giderek akşam saatlerine kadar hamamda kaldım. 16 Aralık’ta ise eniştem Z.K. ve ablam E.A. ile Ankara’ya geldim” şeklinde ifade verdi. Mehmet A. sorgulanmak üzere olayın işlendiği İstanbul’a götürüldü.

Dehşet anları... Takside saniye saniye kanlı infaz
Dehşet anları... Takside saniye saniye kanlı infaz
Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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