Son dakika! Ve Rasulayn! İşte ilk fotoğraflar!
Milli Savunma Bakanlığı Twitter adresinden "Kahraman Komandolarımız Rasulayn’da!" ifadesi ile komandoların ilk fotoğrafı paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından 'Kahraman Komandolarımız Rasulayn'da' paylaşımı yaptı. Paylaşımda Rasulayn'da komandoların ilk fotoğrafı yer aldı.
İŞTE O PAYLAŞIM
Kahraman Komandolarımız Rasulayn’da!🇹🇷#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/eE8LZvlYHy— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 12 Ekim 2019
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