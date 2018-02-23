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    Ve harekete geçildi: Tepki yağmıştı

    ANKARA(AA)
    23.02.2018 - 19:39 | Son Güncelleme:

    Sağlık Bakanlığı tarafından, "İnsanların Acıları ile Dalga Geçen Sağlık Çalışanları" isimli videoyu sosyal medyada paylaşan görevliler hakkında soruşturma başlatıldı.

    Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İnsanların Acıları ile Dalga Geçen Sağlık Çalışanları" isimli videoda yer alan, Adıyaman'da bir grup sağlık çalışanının gittikleri taziyede ağlayan cenaze yakınını taklit ettikleri olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünün inceleme başlattığı bildirildi.

    UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİ

    Açıklamada, video kaydının 10 Şubat gecesi 112 istasyonunda dinlenme esnasında çekildiği ve 19 Şubat'ta sosyal medyada paylaşıldığının anlaşıldığı belirtildi.
    Paylaşımda bulunan görevlilerle ilgili valilik onayı ile disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edilen açıklamada, görevlilere, 23 Şubat tarihinde görevlerinden uzaklaştırma tedbiri uygulandığı bilgisi paylaşıldı. 

    Etiketler: sağlık bakanlığı , soruşturma , İsanların Acıları ile Dalga Geçen Sağlık Çalışanları , son dakika
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