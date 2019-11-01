Son dakika... Ve başladı... Tüm yurdu etkisi altına aldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm yurdu uyardı. Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olacak yağışlı hava, dün akşam saatlerinden itibaren, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Muş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak kendini göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Meteorolojinin uyardığı İstanbul'da sağanak kendini gösterdi.
Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Şırnak ve Muş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Yağışların dün akşamdan itibaren, İstanbul, Kocaeli, Sakarya'nın kuzeyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde, bu sabah saatlerinden itibaren ise İskenderun Körfezi'nde kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli olarak cumartesi gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli esmesi öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle