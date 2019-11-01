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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
01.11.2019 - 00:04, Son Güncelleme:

Son dakika... Ve başladı... Tüm yurdu etkisi altına aldı

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Son dakika... Ve başladı... Tüm yurdu etkisi altına aldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm yurdu uyardı. Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olacak yağışlı hava, dün akşam saatlerinden itibaren, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Muş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak kendini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Meteorolojinin uyardığı İstanbul'da sağanak kendini gösterdi. 

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Şırnak ve Muş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların dün akşamdan itibaren, İstanbul, Kocaeli, Sakarya'nın kuzeyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde, bu sabah saatlerinden itibaren ise İskenderun Körfezi'nde kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli olarak cumartesi gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli esmesi öngörülüyor.

Son dakika... Ve başladı... Tüm yurdu etkisi altına aldı

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 

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