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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Mustafa KANLI/DHA
15.08.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

Son dakika... Ve askeri heyet Akçakale sınırında

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Son dakika... Ve askeri heyet Akçakale sınırında

GÜVENLİ Bölge uygulamasına ilişkin ABD ile Türk askeri heyetlerinin Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulması görüşmeleri kapsamında askeri heyet, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty başkanlığında askeri heyetin gelişi öncesi sınır hattındaki Akçakale'de hareketlilik oldu. Şanlıurfa yönünden öğle saatlerinde gelen askeri heyet, güvenlik önlemleri arasında Akçakale'ye ulaştı. Askeri heyet, günlerdir ABD ile Türk askeri heyetlerinin görüşmeler yürüttüğü 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı.

Kimlerin yer aldığı öğrenilemeyen askeri heyetin, ABD'li Korgeneral Twittiy ve beraberindekiler ile güvenli bölge ve Müşterek Harekat Merkezi ile ilgili görüşmeler yapacağı belirtildi.

BİRÇOK KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Öte yandan ABD ve Türk askeri heyetleri arasında 4 gündür süren görüşmelerde Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapısının önemli ölçüde tamamlandığı belirtildi. Görüşmelerde güvenli bölge uygulamasının kapsamı ve işleyişi, ABD ve Türk askerlerinin yürüteceği faaliyetler ile koordinasyon konularında uzlaşı sağlandığı kaydedildi. İki ülke arasında anlaşma sağlanamayan tek konu olan 'güvenli bölge'nin, Türkiye sınırına derinliğinin ABD'nin isteği olan 15, Türkiye'nin ısrar ettiği 32 kilometre olmasına yönelik belirsizliğin de üst düzey askeri heyetlerin görüşmesinde karara bağlanabileceği öne sürüldü.

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