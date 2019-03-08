Son dakika... Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini sızdırmıştı! Karar çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini sızdırmıştı! Karar çıktı
GeriGündem Son dakika... Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini sızdırmıştı! Karar çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özden ATİK / İSTANBUL (DHA)
08.03.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Son dakika... Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini sızdırmıştı! Karar çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini sızdırmıştı! Karar çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta bir otel odasında bir dönem aşk yaşadığı eski manken Filiz Aker tarafından sırtından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz’ın ceset görüntülerini sızdırdığı iddia edilen polis memurunun da aralarında bulunduğu 4 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme polis memuru Faruk K.’yı toplam 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Diğer 3 sanık ise ayrı ayrı 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar hakkında verilen hapis cezalarıyla ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, polis memuru Faruk K. katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

"19 AYDIR POLİSLİKTEN UZAKLAŞTIRILDIM"

Mahkeme sanık Faruk K.’dan son savunmasını yapmasını istedi. Faruk K. "Olayın başından sonuna hiçbir suç işleme kastıyla hareket etmedim. Zerre kadar menfaatim olmadı. Maddi ve manevi olarak en çok zarar gören benim. 19 aydır mesleğimden uzaklaştırıldım. Beraatımı istiyorum” dedi.

Sanıklar müvekkillerinin beraatına karar verilmesini talep ettiler.

POLİS MEMURUNA 1 YIL 5 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanık polis memuru Faruk K.’yı “görevi kötüye kullanmak", "gizliliği ihlal" ve " ses veya görüntüleri kaydetme ve nakletme" suçlarından toplam 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

3 SANIĞA 2 AY 15 GÜN HAPİS

Sanık polis memuru Faruk K.’nın eşinin de arasında bulunduğu diğer 3 sanık ise “Ses veya görüntüleri kaydetme ve nakletme” suçundan ayrı ayrı 2 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıklara verdiği hapis cezaları ile ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına hükmederek takipsizlik kararı vermişti. Şaşmaz ile Aker'in otel odasındaki ceset görüntülerinin sosyal medyada ve basında yer almasına ilişkin soruşturma sonucunda Didem Ç., Yakup İ., Faruk K. ve Sibel K. hakkında "gizliliğin ihlali", "görevi kötüye kullanma" ile "ses ve görüntülerin kayda alınması" suçlarından dava açılmıştı.

İşte Vatan Şaşmaz'ın son görüntüleri
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler'

Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini sızdırmıştı! Karar çıktı

İşte yeni askerlik sistemi... Bakan Akar şema ile anlattı

Gündüz bile eksi 10'u gördü... Okullar tatil edildi