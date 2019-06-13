Son dakika... Van'da operasyon: 2 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van-Çaldıran ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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