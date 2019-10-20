Son dakika... Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Van'ın Muradiye ilçesinde saat 9.53'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.53'te Van'ın Muradiye ilçesinde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 9,4 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü ilçenin Balaklı Mahallesi olarak açıkladı.
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