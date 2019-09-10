Son dakika: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Gürpınar ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle