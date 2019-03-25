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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Feyat ERDEMİR - Orhan AŞAN - Behçet DALMAZ/VAN (DHA) - AA
25.03.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

Son dakika... Van-Hakkari kara yolunda çığ düştü

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Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere mevkisi, çığ düşmesi sonucu kapandı.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Van'da Hakkari kara yolunun 90. kilometresindeki Güzeldere mevkisinde yola çığ düştü. Kapanan yolda bazı araçlar mahsur kaldı.

Bölgede sevk edilen Karayolları ekipleri, yolu kapatan kar birikintisini temizlemek için çalışma başlattı. AFAD ekipleri de araçlarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışıyor.

Sağlık ekiplerince soğuktan etkilenen 16 kişi, ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı.

"Ekiplerimiz bölgede yoğun bir şekilde çalışıyor"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van-Hakkari kara yolunun 2 ayrı noktasına çığ düştüğünü söyledi.
Güzeldere mevkisinde yoğun tipi ve yağışın sürdüğünü belirten Bilmez, düşen çığın altında kalan bir minibüsle yoldan savrulan iki aracın ekiplerce kurtarıldığını aktardı.

Kapanan yolun Van kısmının ekiplerce açıldığını ve yolun kar birikintilerinden temizlendiğini dile getiren Bilmez, "Minibüsteki 16 vatandaşımız ekiplerce Van'daki hastanelere getirildi. Şu an iş makinelerimizin bölgede yol açma çalışması sürüyor. Hastaneye sevk edilen vatandaşlarımızın sağlık durumları iyi. Bütün ekiplerimiz olay yerinde, yoğun bir şekilde çalışıyor. Yolun Hakkari kısmında da çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

Bu arada araçların ilerleyemediği ve bu yüzden ekiplerin yürüyerek bölgeye ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

Son dakika... Van-Hakkari kara yolunda çığ düştü

Hakkari'de uçak seferleri iptal edildiHakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. İlçedeki yoğun kar yağışı dolayısıyla Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda uçak seferleri yapılamadı. Havalimanı pisti, karla mücadele ekiplerince, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce gönderilen tam donanımlı iş makineleri yardımıyla temizlenerek, her an kullanıma hazır tutuluyor. Pisteki çalışmalar, 5 kar küreme, 3 rotatif kar atma aracı ve 2 greyderle yürütülüyor. Bu arada, yoğun yağışın devam ettiği ilçede bazı alanlarda kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Belediye ekipleri, yolları açık tutabilmek için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
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