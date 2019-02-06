Son dakika... Vali Yerlikaya, Kartal'daki facia ile ilgili konuştu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken 8 katlı binaya ilişkin son bilgileri aktardı. '1'i ağır 7 vatandaşımız yaralı kurtarıldı.' diyen Yerlikaya, 9 yaşındaki Muhammed Alemdar enkaz altında, görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:
1’i ağır 7 vatandaşımız enkazdan yaralı kurtarıldı
Muhammet Alemdar'ımız, 9 yaşında, kendisiyle devamlı görüşüyoruz. Dua edelim, onu oradan sağlıkla inşallah kurtaracağız.
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