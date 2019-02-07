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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.02.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul Valisi duyurmuştu! Havva enkazdan sağ çıkarıldı...

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın dakikalar önce "Az süre önce Havva isimli bir kızımızla AFAD kurtarma ekiplerimiz konuştular" diye duyurduğu Havva'dan güzel haber geldi. 5 yaşındaki Havva isimli küçük kız enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binayla ilgili son bilgileri canlı yayında anlattı. Vali Yerlikaya, yıkılan binanın yanındaki Yunus Apartmanı'nın risk taşıdığını ve lazerle kontrol edildiğini söyledi. Sevindirici bir haber vermek istediğini aktaran Vali Yerlikaya, "Az süre önce Havva isimli bir kızımızla AFAD kurtarma ekiplerimiz konuştular. Şu anda konuşuyorlar. İnşallah sizlerin duasıyla, onların gayretleriyle; bu kızımız da dünkü Mahmut Tayyip gibi ona da kavuşacağız." diye konuşmuştu. Vali Yerlikaya'nın bu açıklamasından dakikalar sonra sevindirici haber geldi ve Havva'nın enkazdan sağ olarak çıkarıldığı öğrenildi.

Vali Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Çevredeki komşu 7 bina boşaltıldı. Bunlardan birinin durumu farklı. Hemen enkazın, yıkılan binanın yanındaki 10 katlı Yunus Apartmanı. Bunun durumu risk arz ediyor... Çevre Bakanlığımızın teknik heyeti lazer yöntemiyle bu binanın durumu anbean kontrol altında tutuluyorlar. Neden? Çünkü arama kurtarma faaliyetini yürüten arkadaşlarımızın güvenliği, etrafımızda yaşayan insanların güvenliği adına bunu yapmak zorundayız. 

Üç kere kısa süreli de olsa bu durumu netleştirmek için de arama kurtarma faaliyetlerine kısa süreli ara verdik. Ama hemen bunu netleştirip risk tahlilini yapar yapmaz tekrar çalışmalara başlandı. 

"EKİPLER HAVVA KIZIMIZLA KONUŞTULAR"

Şimdi size sevindirici bir haber vereyim. Az süre önce Havva isimli bir kızımızla AFAD kurtarma ekiplerimiz konuştular. Şu anda konuşuyorlar. İnşallah sizlerin duasıyla, onların gayretleriyle; bu kızımız da dünkü Mahmut Tayyip gibi ona da kavuşacağız. 

AFAD Başkanımız Mehmet bey, AFAD başkanlığımızın koordinesinde, bütün arama kurtarma ekipleri büyük bir azim içerisinde gayret gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, devamlı suretle hem bize desteklerini hem de burayı takiplerini her fırsatta bizler üzerinden eksik etmiyor

Herkesin duası burada. Tüm ülkemize güzle haberler vermek için arama kurtarma çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Son dakika... İstanbul Valisi duyurmuştu Havva enkazdan sağ çıkarıldı...


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