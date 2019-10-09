Son dakika... Uzmanlar Barış Pınarı harekatını yorumladı

HAKAN AKBAŞ (GLOBAL STRATEJİST): KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NDAN SONRAKİ EN BÜYÜĞÜ

''Çok tarihi bir gün Türkiye için. Son 2 yılda Türkiye’nin en önemli jeostratejik meselesi güvenli bölgeydi. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra en büyük harekat. Burada iki ana meselemiz var. Ama en önemlisi terör unsurlarını yok etmek. Sonrasında da Suriye’deki iç savaştan sonra uzun zaman misafirimiz olan sığınmacıların ülkesine dönmeleri için de düğmeye basılmış oldu. Bu hat çok uzun bir hat üçte birlik bir bölümünde başlayan bir operasyondan bahsediyoruz. Önemli olan yapılan yığınak ile en etkili girişi sağlamak. Dolayısıyla en başından beri Amerika ile bu iki noktanın arası planlanıyordu. Trump'ın tweetinde bahsettiği 50 asker burada devriye geziyordu. Güneydoğu'ya konuşlandılar. Türkiye ile ABD arasındaki itilaf 15'e 35 km arasındaydı"

DR. MURAT ASLAN (HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ): "KONUMSAL ANLAMDA BİR BASKIN YAPILDI"

''Hava Kuvvetleri ile bir yumuşatma harekâtı yapılıyor. Birliklerimizin bölgeye sızmasıyla birlikte terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi planlanıyor. Lokasyon önemli çünkü genellikle Akçakale algısı yaratılmıştı ancak Resulayn'dan başlatıldı bu harekat. Konumsal anlamda bir baskın ya da sürpriz yaratıldı denilebilir. Bölgeye intikal ettirilen askeri araçların Akçakale'de yoğunlaştığını görmüştük. Şu an itibarıyla Akçakale'den baştılması beklenen harekât Resulayn'dan başlatıldı.''

PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN: ''SURİYE HALKINI ÖZGÜRLEŞTİRMEK İÇİN GİDİYORUZ''

''Kahraman TSK’yı ve onların komutanlarını ve askerlerini Allah muzaffer kılsın. Türkiye hiçbir zaman bir terör devletine teslim olmayacağını bütün dünyaya duyurmuştur. Bundan sonra Türkiye’nin kararlığı terörle mücadeledir ve bu başarı aynı zamanda ABD’li müttefiklerimizle yapılan dostane ilişkilerinde diplomatik başarısıdır. Türk milletinin tam desteği oradadır. Hukuki ve siyasi olarak milletle ve orduyla birlik olduk. Çok önemli bir harekattır. Biz orayı yıkmaya, katliama değil bütün oradaki Suriye halkını özgürleştirmek için gidiyoruz.''

PROF. DR RAGIP KUTAY KARACA KARA HAREKÂTI KISA BİR SÜRE SONRA BAŞLAYACAKTIR"

Körfez krizinden itibaren hava unsurları önce yumuşatma dediğimiz baskı kurma diğer bir adıyla karşı tarafta bir baskı yaratıyorlar. Kara birliklerine tehdit olabilecek unsurlar yok ediliyor daha sonra da kara harekâtı başlıyor. Sanıyorum ki kısa bir süre sonra da kara harekâtı başlayacaktır. Ben karşı tarafın çabuk çözüleceğini düşünüyorum."

SETA ARAŞTIRMA KOORDİNATÖRÜ DOÇ. DR. BASRİ YALÇIN

''Allah hayırlı mübarek etsin. Terör örgütünün Suriye koluna karşı Türkiye’nin en önemli güvenlik sorununa karşı başlatılan bir operasyon. İnşallah en kısa sürede bu güvenli bölgeyi askerimiz oluşturur.

İlk planda güvenli bölge hesaplamaları çerçevesinde bir operasyon olacağını tahmin ediyorum. Türkiye’nin 30-35 kilometre zaman zaman bu oranlarda değişiklik olabilir. Asıl öncü olacağımız M4 karayolu yani Suriye’nin kuzeyini doğudan batıya doğru kesen bölgenin en öncelikli hedefimiz olduğunu biliyoruz. Operasyonun ilk safhası tamamlanana kadar Türkiye’nin bu M4 karayolunu bütünüyle kendi eline geçirebilecek bir bölgeyi kapsayacağını düşünmek doğru olacaktır.

Cumhurbaşkanı ile Trump’ın ne kadar anlaşma sağladığını şu an bilemiyoruz. Güvenli bölge pazarlıkları çerçevesinde en fazla konuşulan bölge M4 karayoluydu ama meselenin sadece burayla sınırlı kalmayacağı ihtimali de son derece yüksek. Öncelikle burayı hedefliyoruz. Ama devamında Tüm Suriye’nin kuzeyi konusunda nasıl bir anlaşma var henüz bilemiyoruz. ABD tüm bölgeden mi çekilmeyi düşünüyor. Türkiye ABD’nin olduğu tüm bölgelere yani güneye doğru da inecek mi bunu da görmek lazım.

Biz PYD’yi bütünüyle çökertmek istiyorsak eğer o gün geldiğinde ABD’yle bir başka pazarlığın daha yapılacağını düşünüyorum.''

GÜVENLİK UZMANI ABDULLAH AĞAR

''YPG/PKK’ya İran’ın yaklaşımı hiçbir zaman bizim gibi olmadı. PKK’nın Irak karşılığı İran’da hiçbir zaman etki etmedi.

Amerika kendi ekseninde hareket etmeyen PKK’lıları bir şekilde ötekileştirdi. Bizim harekatımızla ilgili dönem dönem, Amerika, İran ve Rusya’dan farklı açıklamalar geldi. Genel olarak Fırat’ın Doğusu’na yapılacak harekat ile ilgili olarak anlıyoruz açıklamasında bulundular ama bunun hemen ardından Adana Mutabakatı üzerinden gidelim dediler. Rejim yıkılmamak için İran ve Rusya’yı görüşmeye çağırdı, ama bu yeni paradigmalar oluştu. Rusya ve İran, ABD’ye rağmen olduğu için, Türkiye’nin harekatını destekliyor.''

ERDOĞAN KARAKUŞ (EMEKLİ KORGENERAL)

''Elimizde güzel bir hava kuvvetlerimiz var. Hava kuvvetlerimiz, gümbür gümbür gümbür vuracak. Herhangi bir harekat yapılacaksa önce hava kuvvetlerine temizletebildiğiniz kadar temizleteceksiniz. Temizlettikten sonra kara birliklerinizi ileri süreceksiniz ki zayiatınız az olsun.

Nasıl Afrin'de olduğu gibi önce hava kuvvetleriyle sığınaklar, barınaklar, hendekler gibi tehdit varsa onların hepsi önceden vuruldu. Ondan sonra kara kuvvetlerimiz onunla birlikte, emniyetin özel birlikleri hepsi girdi. Ve sonuca ulaşıldı. Burada da aynı şey yapılacak.

F-16 keşif uçakları fotoğrafları aşağıya aktardı. F-16'lar süratli olduğu için her türlü hedefi; her şeyi demiyorum. Belirli ölçüdeki hedefleri fotoğraflayıp harekât merkezlerine aktarması mümkün.

Bizim hiçbir harekatımızda sivillere zarar verilmedi. Taktiklerle ilgili mutlak Genelkurmay, MSB olsun tedbirleri alacaklardır. Önce çembere alacaklardır diye düşünüyorum. Çembere alıp yavaş yavaş tespit edip, icap ederse hava kuvvetleriyle değilse daha değişik silahlarla imha ederek belirli isteğe ulaşmış olacak. 32 km bir açıklığa indiğiniz takdirde orada PKK PYD teröristi kıstırılmış olacak ve mecbur kalacaklar teslim olmaya. ''