Son dakika! Uyarılar peş peşe... Bu geceye dikkat!

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Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Balıkesir, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Kars ve Ardahan çevreleri ile Mersin'in iç ve Niğde'nin batı kesimlerinin, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Kırıkkale, Zonguldak ve Çorum çevreleri ile Bilecik'in güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

11 İLE GECE UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünü 11 ile bu akşam için kuvvetli sağanak uyasında bulundu.

BOLU, DÜZCE, SAKARYA, KOCAELİ VE BİLECİK

Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli yağış tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

TOKAT, ORDU, GİRESUN VE TRABZON

Tokat, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerine yönelik kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, Tokat'ın doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YOZGAT VE SİVAS

Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, Yozgat'ın doğusu ve Sivas'ın batısında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel,su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ ARTIRDI

Göller yöresi, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir ile Antalya'nın iç kesimleri, Muğla ve Denizli'nin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün öğleden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın Göller yöresi, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir ile Antalya'nın iç kesimleri, Muğla ve Denizli'nin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

VE BAŞLADI

Antalya'nın merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.



Akşam saatlerindeki kuvvetli sağanak ve dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kent merkezinde şiddetli yağış ve doludan korunmaya çalışanlar, saçakların altlarında toplandı.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşması nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle trafikte aksamalar oldu.

Denizden dönen bazı vatandaşlar ise plaj şemsiyelerini yağmurdan korunmak için kullandı.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Tokat'ta öğle saatlerinden sonra şiddetini artıran sağanak ile dolu hayatı olumsuz etkiledi.



Kazova bölgesi Söngüt köyünde öğleden sonra dolu ve sağanak etkili oldu.

Dolu yağışı nedeniyle domates tarlaları ve ekili alanlar beyaza büründü. Dolu, ekili arazilerdeki ürünlere de zarar verdi.

Bölgede sağanak ise aralıklarla devam ediyor.

KOCAELİ'DE ÜZÜCÜ HABER

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sağanak nedeniyle bir depodan yaralı olarak kurtarılan 2 kadından biri yaşamını yitirdi.



Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı mahallelerde yollar sular altında kaldı.



Nene Hatun Mahallesi Reşat Sokak'taki bir marketin deposunda boğulma tehlikesi geçiren ve mahsur kalan 2 kadın çalışan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 36 yaşındaki Elif U, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'Yİ DE VURDU

Denizli’de öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle Buldan ilçesinde bazı araçlar yolda kaldı. Mahsur kalan araçları itfaiye ve belediye ekipleri kurtardı.

Denizli’de etkili olan sağanak yağış bazı ilçelerde etkisini sürdürüyor. Buldan ilçesinde sele dönüşen yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yenicekent Mahallesine seyir halende olan otomobiller, bir anda bastıran yağış nedeniyle su altında kalan yolda mahsur kaldı. Selin vurduğu yolda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için itfaiye ve belediye ekipleri seferber oldu. Ekipler iş makineleriyle mahsur kalan araçları kurtarma çalışması başlattı.

Öte yandan etkili olan yağış, tarım arazilerinde sele neden oldu. Bölgenin temel geçim kaynaklarından biri olan üzüm bağları sular altında kaldı, büyük ölçüde maddi hasar oluştu.

KARS'TA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kars’ta sağanak yağmur etkili oldu. Yağmurdan cadde ve sokaklar sular altında kalırken, dışarıya hazırlıksız çıkan vatandaşlar ise ıslandı.

Kars’ta yağmur aralıklarla etkili oluyor. Son günlerde özellikle akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Caddelerin sular altında kaldığı kentte, çok sayıda iş yerinin bodrumuna su doldu. Caddeyi karşıdan karşıya atlayarak geçmek isteyen vatandaşlar ise renkli görüntüler yaşanmasına neden oldu.

Kısa sürede caddelerin göle döndüğü kentte yüksek kesimleri dolu vurdu. Doludan ekili alanların zarar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan, Kars’ta yağışlı havanın hafta sonu da devam edeceği bildirildi.