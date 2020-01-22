Son dakika... Üst üste kritik uyarılar! Bu saatlere dikkat...

DOĞU KARADENİZ'E FIRTINA UYARISI



Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batısında, akşam ise doğusunda, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, saatte 50 ila 75 kilometre hızla esecek rüzgarın, perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

AKDENiZ'DE FIRTINA



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıya göre, Akdeniz'de yarın akşam rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cuma öğleden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

6 İL İÇİN SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA UYARISI

Karadeniz Bölgesi'nde Çorum, Samsun, Amasya, Tokat, Sinop ve Kastamonu için soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çorum, Samsun, Amasya, Tokat, Sinop ve Kastamonu'nun yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

Kar yağışının cuma gününden itibaren söz konusu illerin 200 metre ve üzeri rakımlı bölgelerinde yoğunlaşacağına dikkat çekilen açıklamada, rüzgarın kıyı kesimlerde cuma günü sabah saatlerine kadar saatte 30 ila 50 kilometre esmesinin beklendiği kaydedildi.

Yağışların cuma günü akşam saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgede hafta sonunun az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin puslu ve yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, soğuk ve yağışlı sistemle azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi ancak cumartesi günü gündüz saatlerinden itibaren hissedilir derecede artması bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışının yanı sıra hafta sonunda beklenen sis ve oluşabilecek su baskını, ulaşımda aksama, buzlanma ve don, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."