Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika… Üst düzey DEAŞ’lı Sakarya’da yakalandı

    Son dakika… Üst düzey DEAŞ’lı Sakarya’da yakalandı

    Hürriyet Haber
    11.05.2018 - 15:00 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanlığı, New York Times'ın dünya gündemine taşıdığı DAEŞ liderlerinden İsmail Elvan el Tavi'nin Sakarya'da yakalanıp Irak'a iade edildiği haberini doğruladı.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, DAEŞ Terör Örgütü’nün 5 elebaşının yakalanması konusunda New York Times gazetesinde yayınlanan habere ilişkin soruyu yanıtladı.

    Aksoy, DAEŞ Terör Örgütü'nün 5 elebaşının yakalanması konusunda, "Türkiye, DEAŞ'a karşı mücadelede tüm ulusal imkanlarını seferber etmektedir. Uluslararası alanda tesis edilen işbirliğinin önemli sonuçlar verdiğini memnuniyetle kaydediyoruz. New York Times'da 9 Mayıs tarihinde yayınlanan haberde bahsi geçen operasyon, İsmail Alwaan al-Ithawi adlı üst düzey DEAŞ mensubunun istihbarat ve emniyet birimlerimiz tarafından düzenlenen operasyon sonucunda Sakarya'da yakalanması ve Irak'a sınır dışı edilmesiyle başlamıştır. Ortaya çıkan başarıda Türkiye'nin de katkısının bulunması bizim için önemlidir. Türkiye, Amerika, Irak ve diğer ülkelerle işbirliği içerisinde, DEAŞ'a karşı mücadeleyi sürdürecektir." açıklamasında bulundu.

    Ayrıntılar birazdan...

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (11.05.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: son dakika , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri