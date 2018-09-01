Son dakika... Ünlü oyuncu Sefa Zengin ölümden döndü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Ünlü oyuncu Sefa Zengin ölümden döndü
GeriGündem Son dakika... Ünlü oyuncu Sefa Zengin ölümden döndü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
İHA
01.09.2018 - 06:40, Son Güncelleme:

Son dakika... Ünlü oyuncu Sefa Zengin ölümden döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Ünlü oyuncu Sefa Zengin ölümden döndü

Muğla’nın Datça ilçesinde ailesi ile birlikte tatil yapan tiyatro ve dizi oyuncusu Sefa Zengin, dönüş yolunda kaza geçirdi. Oyuncu Zengin, kaza anını anlatırken ''İnanılmaz bir hızla bize çarptı ve bizim aracımız takla attı. Olayın şoku ile 'Kim bu arabanın sahibi, bu kadar hızlı kullanıyor' dedim. Bunun üzerine eşim ve çocuğum yerde yatarken üzerime yürüdü darp etmeye çalıştı, bize saldırdı'' dedi.

Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında İstanbul Caddesi Osman Kibar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Datça ilçesinde ailesi ile birlikte tatil yapan ünlü oyuncu Sefa Zengin, akşam saatlerinde İstanbul’a dönüş yapmak için ticari bir taksi kiraladı.

Zengin ailesi, Namık M.’nin kullandığı 48 T 5046 plakalı ticari taksi ile İzmir’den geçtikleri sırada İstanbul Caddesi’nde seyir halindeyken Cengizhan Caddesi’nden gelen E.A.’nın yönetimindeki 64 AY 360 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Zengin ailesinin bulunduğu araç takla atarak yan devrildi.

Son dakika... Ünlü oyuncu Sefa Zengin ölümden döndü
Kaza sonucu ticari takside bulunan Sefa Zengin, kızı İlayda Zengin(8), eşi Fiden Zengin(47) ve sürücüsü Namık M., karşı otomobilde ise sürücü E.A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Zengin ailesi ambulanslar ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, diğer yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika... Ünlü oyuncu Sefa Zengin ölümden döndü

''DARP ETMEYE ÇALIŞTI''

Öte yandan, Sefa Zengin kaza anını şu şekilde anlattı:
“Hiç bir otomobil sürücüsü bu kadar hızlı gitmemeli, inanılmaz bir hızla bize çarptı ve bizim aracımız takla attı. Kendimin ve şoförün emniyet kemerini çözdüm. İkimiz de arabadan çıktık olayın şoku ile 'Kim bu arabanın sahibi, bu kadar hızlı kullanıyor' dedim. Bunun üzerine eşim ve çocuğum yerde yatarken üzerime yürüdü darp etmeye çalıştı, bize saldırdı. Çok şükür biraz eşimde sıkıntı var ama önemli bir şeyimiz yok, verilmiş sadakamız varmış, çok ucuz atlattık.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Burası Bodrum.. Turistler önce şaşırdı, sonra eğlendi

Aracında ölü bulundu

İşte Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na atanan isim

Son dakika... Trabzon’da sel ve heyelan! Yollar kapandı, mahsur kalanlar kurtarıldı