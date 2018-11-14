Son dakika: Ünlü işadamı silahlı saldırıda öldürüldü
Crispino Giyim'in eski sahibi Ali Rıza Gültekin, akşam saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda yaşanan olay nedeni ile bölgeye ekipler sevk edildi.
Crispino giyim mağazalarının eski sahibi Ali Rıza Gültekin, kimliği belirsiz kişi ve kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
GÜLTEKİN'İ HEDEF ALDI
Hürriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre olay bu akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Gültekin, Barbaros Bulvarı üzerinde yer alan kumar da oynanan bir mekânda bulunuyordu. Mekâna giren kişiler direk Gültekin'e yöneldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin açtığı ateş sonrası başından vurulan Gültekin kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Gültekin kurtarılamadı.
MARKAYI DEVRETTİ
Üç yıl önce de içinde bulunduğu otomobil Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan Gültekin, 2012'de satın aldığı, erkek giyim markası Crispino ile adından söz ettirdi. Crispino markası ile 100 mağaza açma hedefi olduğunu açıklayan Gültekin'in, ünlü markayı devrettiği anlaşıldı. Gültekin, Avusturya'da 20 yıl kadar restoran işletmişti.
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