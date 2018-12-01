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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)
01.12.2018 - 12:03, Son Güncelleme:

Üniversitede hareketli gece... 337 öğrenci hastaneye kaldırıldı

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Üniversitede hareketli gece... 337 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) öğrenim gören 337 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

​YYÜ kampüs yerleşkesinde bulunan yurtlarda kalan bazı öğrencilerde dün akşam saatlerinde mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetleri görülmeye başlandı. Bunun üzerine görevliler, sağlık ekiplerine haber verdi. Kampüse sevk edilen ambulanslarla 293 öğrenci üniversite hastanesine, 36 öğrenci Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, 8 öğrenci ise Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırıldı. Üniversite hastanesinde müdahale edilen öğrencilerden 260'ı taburcu edildi. Tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sağlık İl Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere öğrencilerin yedikleri yemeklerden numuneler aldı.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Olayın tüm detaylarının araştırıldığını belirten Rektör Battal, "Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 293 öğrencimiz, üniversitemiz hastanesine, 36 öğrencimiz Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, 8 öğrencimiz ise Lokman Hekim Hastanesi'ne müracaat etmiştir. Başvuran öğrencilerimizin büyük kısmında ateş ve bulantı şikayeti mevcuttu. Başvuranlara gıda zehirlenmesi ön tanısıyla gerekli tüm müdahaleler yapılmıştır. Bir süre müşahede altında bulundurulan 260 kişi taburcu edilmiştir. Şu an hastanemizde 33 kişi müşahede altında bulunmaktadır" dedi.

‘SORUŞTURMA BAŞLATILDI’

Öğrencilerin hayati tehlikelisinin bulunmadığını belirten Rektör Prof. Dr. Battal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu öğrencilerimizden bazılarının ne merkez yemekhanesinde, ne de KYK yurtlarında yemek yememesine rağmen aynı şikayetle hastanemize başvurmuşlardır. Durum bize intikal eder etmez, bir soruşturma komisyonu kurulmuş, soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma ekibimiz çalışmalarına başlamış olup, gerek üniversitemizin ve gerekse KYK yemekhanelerindeki yemeklerden örnekler alınmıştır. Aynı zamanda Sağlık il Müdürlüğü ve Tarım İl müdürlüğü ekipleri de yemeklerden örnekler almışlardır. Ayrıca hastalarımızdan da biyolojik tetkikler için gerekli numuneler alınıp etkenin izolasyonu için tetkikler yapılmıştır."

İncelemelerin titizlikle sürdüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Battal, "Sonuçlar çıkınca durum netleşecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. Bu konuda kimsenin en küçük şüphesi olmasın. Öğrencilerimize her zaman olduğu gibi, bir baba şefkati içerisinde sahip çıkılmıştır.

Haberi alır almaz rektör, rektör yardımcıları ve bütün idari kadroyla birlikte bizzat hastaneye gidilerek tek tek öğrencilerimizle ilgilenilmiş ve sürekli takipleri yapılmıştır. Yapılan soruşturma ve incelemeler neticesinde durum netleşince elde edilen bütün bilgiler paylaşılacaktır. Tekrar hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

 

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