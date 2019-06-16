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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.06.2019 - 20:23, Son Güncelleme:

2019 YKS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı! ÖSYM, AYT TYT ve YDT cevapları erişime açıldı

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2019 YKS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı! ÖSYM, AYT TYT ve YDT cevapları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları'nın ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlandığı kaydedildi. Bu gelişmenin ardından, aylardır sınava çalışarak YKS kapsamındaki, TYT, AYT ve YDT'ye katılan öğrenciler, YKS cevap anahtarları ve soru kitapçıklarını sorgulamaya başladı. İşte, 2019 YKS soruları ve cevap anahtarı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) cevap kitapçıkları, adayların erişimine açıldı. Üniversiteli adayları, YKS kapsamında girdikleri TYT, AYT ve YDT sınavlarına ait soruların cevap anahtarını görüntüleyebilecek. İşte, YKS cevap anahatarı sorgulama sayfası...

ÖSYM'DEN CEVAP ANAHTARI AÇIKLAMASI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları'nın ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlandığı kaydedildi.

Açıklamada, dün yapılan YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün gerçekleştirilen YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sayfasından ulaşılabileceği belirtildi.

MATEMATİK SORUSU İPTAL

Açıklamada, TYT Soru Kitapçığı'ndaki matematik testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği bildirildi. Bu kapsamda, geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapılacak.

Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını görüntülemek için tıklayınız...

YKS'DE BARAJ PUANI VAR MI?

Evet. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT’de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

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