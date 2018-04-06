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    Son dakika... Üniversite katliamında flaş gelişme

    DHA
    06.04.2018 - 22:14 | Son Güncelleme:

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi tabancayla öldüren Volkan Bayar tutuklandı, zanlının eski eşi serbest bırakıldı.

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde 4 kişiyi tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Volkan Bayar’ın bir yıl önce boşandığı eşi araştırma görevlisi Saadet Aylin Bayar ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Tutuklanan, Volkan Bayar Eskişehir H tipi Cezaevi’ne götürüldü.

    Bu arada Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma ile ilgili gizlilik kararı alındığı belirtildi.

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde dehşet saçan katil ve eşi görüntülendiEskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde dehşet saçan katil ve eşi görüntülendi

    Etiketler: saldırı , son dakika , haber , gündem
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