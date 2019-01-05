Son dakika! Ümraniye'de yangın... 8 kişi kurtarıldı
İSTANBUL Ümraniye'de iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Binada bulunan ikisi çocuk 8 kişi kurtarıldı. Sabaha karşı yükselen alevlere, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yangın, Ümraniye Eşref Bitlis Caddesi üzerindeki bir binanın çatısında çıktı. Alevleri gören vatandaşlar; itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi. Yanan binadaki ikisi çocuk 8 kişi kurtarıldı.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.
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