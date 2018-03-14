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    Ümraniye'de hareketli anlar... Otomobil altında bomba bulundu

    AA-DHA
    14.03.2018 - 23:36 | Son Güncelleme:

    Ümraniye'de, çocuklar tarafından park halindeki bir otomobilin altına yerleştirilmiş el yapımı bomba bulundu.

    Vatandaşlar, Yukarı Dudullu Mahallesi Metanet Sokak'ta yüzü kapalı bir kişinin park halindeki otomobilin altına bir şey bıraktığını fark etti. Şahsın ayrılmasının ardından otomobilin altını kontrol eden vatandaşlar, buraya ucuna yakılmış sigara yapıştırılmış oda spreyi tüpü bırakıldığını gördü. Sigarayı üzerine su dökerek söndüren vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

    ÖNLEM ALINDI

    Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, bomba imha uzmanına haber verdi. Uzman ekiplerin yaptığı ilk incelemede, cismin oda spreyi tüpünün içine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi. El yapımı patlayıcı, detaylı inceleme için uzman ekipler tarafından alındı.

    ARAÇ SAHİBİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

    Altına düzenek yerleştirilmek istenen aracın sahibi de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Etiketler: son dakika , Ümraniye , araba , gündem
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