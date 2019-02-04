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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.02.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Son dakika... Uludağ'da şok! Vatandaşlar otelin çatısından düşen karın altında kaldı

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Uludağ 1. Bölge'de bir otelin çatısından düşen karlar nedeniyle çok sayıda vatandaş kar altında kaldı. Yaralı olarak çıkartılan 2 kişi, Bursa'da hastaneye sevk edildi. Kayıp olan 1 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Kar altında kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor. Kar altında kalanları kurtarmaya çalışanların da üzerine kar düştüğü belirtildi.

Gazeteci Süleyman Selim Akyüz, Uludağ'da yaşanan feci olayla ilgili şunları anlattı:
''Şu anda Uludağ’dayız. Birinci bölge, oteller bölgesindeyiz. Burada PTT binası var, onun metal çatısında biriken karlar önce iki genç kızın üzerine düştü. Biz tesadüfen olay yerindeydik. Tonlarca kar düştü diyebiliriz. Onları kurtarmaya çalışırken; çatının hemen yanındaki bölümün üzerindeki karlar da kurtarmaya çalışanların üzerine düştü.

Son dakika... Uludağda şok Vatandaşlar otelin çatısından düşen karın altında kaldı

5 KİŞİ KURTARILDI

Yarım saatlik çalışmayla küreklerle uğraşarak 5 kişiyi çıkarttık biz. Şu anda çalışmalar hala devam ediyor. Önce iki kişiydi, tahmin ediyorum; biz kurtarma çalışması yaparken hemen 1 metre öteme düştü. Orada 7-8 kişi vardı. Halen kar altında kurtarma çalışmaları devam ediyor. 40 kişilik, jandarma ve AFAD ekipleri çalışma yapıyorlar.

Son dakika... Uludağda şok Vatandaşlar otelin çatısından düşen karın altında kaldı
3 METRELİK KAR KÜTLESİ VAR

Gerçekten çok kötü bir durum var. Vatandaşlar ellerinde küreklerle kurtarmaya çalışıyorlar. Onlar ambulansla götürdüler. Kar araçları buraya girmekte zorlandı, çok da geciktiler açıkçası. Şu anda kurtarma ekipleri tam teçhizatlı çalışmalarını sürdürüyorlar. Yaklaşık 3 metrelik bir kar kütlesi var.

Biz onları kurtarmaya çalışıyorduk. Bu kez çatının diğer bölümü de benim yanıma düştü. Orada kurtarmaya çalışanlar da altında kaldı.

Biz o gençleri çıkardık, kurtarmaya çalışanlardan üçünü çıkarttık. Ancak çalışmalar halen devam ediyor. Çok küçük dar bir alan; 6 - 7 metre genişliği var, çatıdaki karlar dar yola düştü.

Bazı kayak yapılan tesisler var. Onların çatısında da yarım metreye varan karlar var. Orada da onlarca insan kayak yapıyor. Bunların kontrollü şekilde düşürülmesi gerekiyor ama maalesef insanlar altında kaldı.''

''KARIN ALTINDA KAÇ KİŞİNİN OLDUĞU BİLİNMİYOR''

Gazeteci Kübra Ulutaş da kar kütlesinin altında kaç kişinin olduğunun bilinmediğini söyledi. Ulutaş, feci olayla ilgili şunları söyledi:
''Bölgeye girebilmek oldukça zor. Vatandaşlar kar aracının çok geç geldiğini iletmişlerdi. Arama-kurtarma çalışmaları da yavaş ilerliyor. Karın altında kaç kişi olduğu net değil.
Uludağ birinci bölge, tatilcilerin çok yoğun olarak geldiği çok yoğun bir bölge. Kar yağışı oldukça fazla ve araçların giriş çıkışı, o kar kütlesinin düştüğü noktaya ulaşmayı zorlaştırıyor.
Bursa'da hastanelere götürülen kişi sayısı 2 kişiydi. Ancak sayı hakkında net bilgiye kimse ulaşabilmiş değil.''

 

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