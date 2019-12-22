Son dakika... Uludağ'da orman yangını
Uludağ'ın eteklerindeki Erikli Yaylası'nda orman yangını çıktı. Yangın, şiddetli lodosun etkisiyle büyürken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.
Uludağ'ın eteklerindeki Yıldırım ilçesi Erikli Yaylası'nda saat 07.30 sıralarında orman yangını çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören bölge sakinleri, itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangın, saatteki hızı 70 kilometreyi bulan lodos nedeniyle yayılırken, şiddetli rüzgar nedeniyle alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.
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