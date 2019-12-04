Son dakika... Uludağ'da kaybolan iki dağcının son görüntüleri ortaya çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Uludağ'da kaybolan iki dağcının son görüntüleri ortaya çıktı
GeriGündem Son dakika... Uludağ'da kaybolan iki dağcının son görüntüleri ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
04.12.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

Son dakika... Uludağ'da kaybolan iki dağcının son görüntüleri ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Uludağ'da geçen pazar yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki arkadaşın olay öncesi son görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan, 2 dağcı ile ilgili Bursa Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada hava durumuna göre arama faaliyetlerinin devam edeceği vurgulanırken, 4 AKUT personelinin de şartlarından dolayı geceyi bölgede geçirdiği belirtildi.

Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ın (37), Oteller Bölgesi'nden uzaklaşmadan önceki son görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, zeminin karlı ve havanın sisli olması dikkati çekiyor. Kayıtlarda, bir süre yürüyen Sarp ve Alpaslan'ın zaman zaman kendi aralarında konuştuğu görülüyor.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp, bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kayıp dağcılarla ilgili Bursa Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle:

“1 Aralık'ta Uludağ’da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki dağcı için başlatılan arama çalışmaları ile ilgili olarak 3 Aralık günü saat 23.00'den itibaren kar yağışı devam etmekte olup, kar kalınlığı yaklaşık 20 santimdir. 4 Aralık 2019 günü saat 07.00 itibariyle Uludağ bölgesinde hava kapalı ve sisli olduğundan, arama faaliyetine katılan 1 JİKU (Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı), 2 helikopter, hava durumuna göre yapılacak değerlendirme sonucunda faaliyetine devam edecektir. Karadan arama ve kurtarmaya katılan toplam 259 kurtarma personeli ile iki dağcıyı arama çalışmalarına yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle hava şartlarının müsaade ettiği durumlarda devam edilmektedir” denildi.

Geceyi bölgede geçirdiler
Bir diğer açıklamada ise, “1 Aralık tarihinde Uludağ’da kaybolan iki dağcıyı bulmak üzere arama faaliyetlerine katılan 4 kişilik AKUT personeli Gölçukuru Yaylası yakınlarında bölgenin sarp olması ve öngörülemeyen durum dolayısıyla 3 ve 4 Aralık gecesini çadır kurarak bu bölgede geçiren AKUT personeline bölgeye giden AFAD, JAK, ANDA, AKUT ekipleri tarafından 4 Aralık tarihinde saat 16.00 da ulaşılmış ve bulundukları mevkiden alınarak güvenli bir şekilde geri dönüşlerine başlanılmıştır. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat içerisinde araçların bulunduğu bölgeye intikalleri sağlanacaktır” denildi.

Kayıp dağcıları ararken kaybolan AKUT ekibine ulaşıldı
Kayıp dağcıları ararken kaybolan AKUT ekibine ulaşıldı
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle