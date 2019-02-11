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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serkan AKKUŞ - Mehmet İNAN - Berktuğ ÖNCÜ (DHA) - AA
11.02.2019 - 06:23, Son Güncelleme:

Son dakika: Uludağ'da cinayet! Jandarma 17 kişiyi gözaltına aldı

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Son dakika: Uludağ'da cinayet! Jandarma 17 kişiyi gözaltına aldı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da dün gece peş peşe silah sesleri duyuldu. Güvenlik görevlileriyle kayak kiralama işi yapan esnaflar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 19 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Cinayetin ardından jandarma ekipleri 17 kişiyi gözaltına aldı. Birçok tatilcinin ise gece yarısı ellerinde valizleriyle Uludağ'ı terk ettiği görüldü...

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  • Uludağda ortalığı karıştıran kavgada bir kişi öldü
  • Uludağda ortalığı karıştıran kavgada bir kişi öldü
  • Uludağda ortalığı karıştıran kavgada bir kişi öldü
  • Uludağda ortalığı karıştıran kavgada bir kişi öldü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği 3 kişininde yaralandığı silahlı kavganın detayları ortaya çıktı.

Kavganın, Uludağ'da ki kış festivalindeki güvenlik görevlileri ile kayak kiralama işi yapan esnaflar arasında çıktığı öğrenildi. Çıkan silahlı kavgada kayak kiralama işi yapan 19 yaşındaki Yusuf Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

17 KİŞİ GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri, yaşanan olayın ardından özel güvenlik görevlilerinden ve kayak kiralama işi yapan esnaflardan oluşan 17 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 17 şüpheli, Uludağ Jandarma Karakolu'na götürüldü.

TATİLCİLER OTELLERİ BOŞALTTI

Yaşanan kavganın ardından bir çok işletme ve otelin camlarında zarar olduğu görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ise 20'ye yakın boş kovan ele geçirildi. Olayın yaşandığı yerin yakınındaki otellerdeki tatilcilerin, gece yarısı ellerindeki valizler ile otelleri boşalttığı ve tatillerini sonlandırdıkları görüldü. Jandarma ve Özel Harekat ekipleri, uzun namlulu silahlarla çevrede aldığı güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Olaya tanıklık eden vatandaşlar, çok sayıda silah sesi duyduklarını, arbede ve büyük panik yaşadıklarını belirttiler. Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

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