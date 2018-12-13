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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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13.12.2018 - 10:50, Son Güncelleme:

Son dakika... Ulaştırma Bakanı açıkladı. Ankara'daki YHT kazasında ölü sayısı arttı

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Ankara - Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit çöktü. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, kazada üçü makinist 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 47 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ulaştırma Bakanı kazayla ilgili şu bilgileri verdi:
''Bu sabah Ankara Garı’ndan Konya’ya hareket eden trenimiz saat 06.36 sularında Yenimahalle ilçemizde yol kontrolünden dönen lokomotif ile kafa kafaya çarpışarak elim bir kaza meydana gelmiştir.

Kaza yerinde saat 10.00 itibariyle yapılan tespitlerde 3 makinist arkadaşımız, 5 vatandaşımız yolcumuz hayatını kaybetmiştir.

Hastaneye 48 yolcu sevk edilmiş, bunlardan biri de hastanede maalesef hayatını kaybetmiştir.

Toplam 9 vatandaşımız şu anda bu kaza sonucunda hayatını kaybetmiştir.

Olay yerinde gerekli, olay nedeniyle ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarına başlanmıştır.

Gelişmelerle ilgili sizler aracılığıyla kamuoyumuz bilgilendirilecektir. Şuandaki bilgilerimiz bundan ibarettir. Ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, hastanelerimizde tedavi gören 47 vatandaşımıza da acil şifalar diliyorum.

Kazayla ilgili araştırma ve inceleme çalışmaları devam etmektedir. Bilgileri sizinle paylaşacağız.''

Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası
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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Başsavcılık, olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: İHBAR 06.38'DE GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise 112 Acil Çağrı Merkezi İtfaiye birimine tren kazası ile ilgili saat 06.38'de ihbar geldiğini belirtilerek, çeşitli noktalardaki istasyonlardan toplam 55 itfaiye personelinin 20 araçla birlikte saat 06.39'da olay yerine sevk edildiği bildirildi.

DEDEKTÖR KÖPEKLER DE KULLANILIYOR

Öte yandan, Yenimahalle Marşandiz İstasyonu'nun bulunduğu yerdeki kaza sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda dedektör köpekler de kullanılıyor. Ayrıca enkaz çevresinde ambulanslar bekletiliyor.

206 YOLCU VARDI

Kaza yapan YHT’de 206 yolcunun bulunduğu öğrenildi. Kazada yaralananlar, ambulanslarla Onkoloji Hastanesi, Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, Numune Hastanesi, Hacettepe Hastanesi ve Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

10 KİLOMETRE SONRA KAZA YAPTI

Uzmanlar, kazanın YHT’nin Ankara Garından hareket etmesinin ardından 10 kilometre sonra Marşandiz Tren İstasyonu'na geldiğinde bu kazayı yaptığına dikkati çekerken, duracağı durağa ise yine yaklaşık 9 kilometre mesafede olduğu için trenin saatlik 250 kilometre hıza ulaşmasının mümkün olmadığı, bu kazayı henüz 90-100 kilometre hıza ulaştığında yapmış olabileceğini belirtti.

Son dakika... Ulaştırma Bakanı açıkladı. Ankaradaki YHT kazasında ölü sayısı arttı

Son dakika... Ulaştırma Bakanı açıkladı. Ankaradaki YHT kazasında ölü sayısı arttı

Ankarada Yüksek Hızlı Tren kazası: Ölü ve yaralılar var
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası: Ölü ve yaralılar var
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