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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BURSA (İHA)
23.10.2018 - 11:31, Son Güncelleme:

Son dakika… Üç katlı villaya Cemal Kaşıkçı baskını

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Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını aydınlatmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, İnfaz timini taşıdığı iddia edilen minibüsün en son Yalova'nın Termal İlçesinde geçişi görülmesi üzerine gözler bu mevkiye çevrildi.

Yalova'nın Termal ilçesinde 40 kişilik polis ekibi 3 katlı villada arama yaptı. Villanın infaz timi üyelerinden birinin yazlığı olduğu iddia ediliyor.

Termal ilçesine bağlı Samanlı Köyüne gelen 40 kişilik polis ekibinin infaz timi üyelerinden birinin yazlığı olduğu iddia edilen ve Suriyeli bir ailenin kiracı olarak kaldığı 3 katlı villada arama yaptığı belirtildi.

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de girdiği Başkonsolosluk'tan bir daha çıkamamıştı. Levent'teki Başkonsolosluk binasını araştıran Türk polisinin cinayet delilleri bulduğu ileri sürülmüştü. İddiaya göre kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri başkonsolosluktan çıkan tüm araçları takibe aldı. Araçlardan bir çoğu konsolosluk binasına geri dönerken infaz timini taşıdıkları iddia edilen siyah renkli minibüslerden birinin İstanbul'daki Belgrad ormanına diğerinin ise Yalova'nın Termal ilçesine gittiği belirtildi.

Ortaya atılan bu iddialar üzerine gözler bir anda Yalova'ya çevrildi. Yalova kent merkezi ve termal ilçesinde son bir haftadır devam eden polis hareketliliği dikkat çekiyordu. Öte yandan Termal'e geldiği iddia edilen siyah renkli minibüsün daha öncede aynı yerden birkaç kez geçiş yaptığı, infaz timi üyelerinden birinin Termal bölgesinde yazlığı olma ihtimali üzerinde durulduğu belirtilmişti.

Bu sabah ortaya atılan yeni iddia bölgenin bir kez daha hareketlenmesine sebep oldu. 6 gün önce Termal ilçesi Samanlı köyüne gelen 40 kişilik polis ekibi köy muhtarı ile birlikte suikast timi üyelerinden birinin yazlık olarak aldığı 3 katlı villayı tespit etti. Sabah erken saatlerde villayı basan polis ekipleri evde yaşayan kiracı oldukları öğrenilen Suriyeli aileyi dışarıya çıkarıp 2 saat boyunca villada detaylı arama yaptı. Delil toplayan polisler daha sonra villadan ayrıldı.

Yaşanan bu gelişmenin üzerine gözler yine Yalova'nın Termal ilçesine çevrildi.

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