Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika: UBER aracına silahlı saldırı!

    Son dakika: UBER aracına silahlı saldırı!

    Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
    10.03.2018 - 19:39 | Son Güncelleme:

    UBER araçlarına yönelik saldırılara kurşunlama da eklendi. Akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yolcu almaya giden bir UBER aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. 

    4 kurşun isabet eden araçta, yolcu olmaması büyük bir şanstı. Kurşunlardan biri boş yolcu koltuğuna isabet etti. Saldırının ardından aracın sürücüsü Yunus Emre, büyük korku yaşadı. Aracıyla birlikte Küçükçekmece Emniyete Müdürlüğüne gelerek olayla ilgili polise bilgi verdi. Polis ekipleri emniyet otoparkına çekilen araçta inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri ile asayiş ekipleri UBER sürücüsünün ifadesi doğrultusunda saldırının gerçekleştiği noktaya giderek saldırının failinin tespit edilebilmesi için çalışma başlattı. 

    Taksici bir anda yollarını kesti. Araçtaki yolcular çığlık çığlığa...Taksici bir anda yollarını kesti. Araçtaki yolcular çığlık çığlığa...

    Etiketler: uber , saldırı , son dakika , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri