Son dakika... Tuzla'da yanan fabrikada patlama: Yaralılar var
İstanbul Tuzla'da yanan fabrikada patlama oldu. Yakıt tankının patlaması sonucu yaralananlar var. Bölgede ikinci bir patlama olma ihtimaline karşı önlem alınıyor.
Bugün saat 12:00 sıralarında Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangın kısmen kontrol altına alınmıştı, söndürme işlemleri sürerken fabrikada patlama oldu. Patlamada yaralananlar olduğu belirtiliyor.
İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Ali Karahan, ''Yangına müdahale sırasında bir patlama oldu. Şarapnel parçaları ormana doğru gitti'' dedi.
Ayrıntılar birazdan...
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