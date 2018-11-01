Tuzla’da korkutan yangın
İstanbul, Tuzla Tersaneler bölgesinde bulunan bir tersanede bakım yapılan gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevkedildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Litvanya bandıralı bir gemide yangın çıktığı ve yangında ölen veya yaralananın olmadığı, bir kaç kişinin dumandan etkilendiği belirtildi.
Tuzla'da bir gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki gemide yangın çıktığının bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin yangına müdahale ettiği, çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
EMNİYETTEN AÇIKLAMA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Litvanya bandıralı bir gemide yangın çıktığı ve yangında ölen veya yaralananın olmadığı, bir kaç kişinin dumandan etkilendiği belirtildi. Açıklamada, yangında herhangi bir patlama ya da terör olayının sözkonusu olmadığı bildirildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle