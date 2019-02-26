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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.02.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Son dakika: Tuzla'da kimyasal koku paniği ile ilgili Belediye Başkanı'ndan flaş açıklama: 'Sabotaj şüphesi...'

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İstanbul Tuzla'daki ağır koku ilçede panik yarattı, Ekiplerin çalışmaları sürerken Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, CNN Türk canlı yayınında sabotaj şüphesi olabileceğini söyledi. Tuzla Belediyesi de konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da çevreye yayılan kaynağı henüz belirlenemeyen kokuya ilişkin soruşturma başlattı.

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  • Tuzlada koku paniği
  • Tuzlada koku paniği
  • Tuzlada koku paniği
  • Tuzlada koku paniği
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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, CNN Türk canlı yayınında şunları söyledi:
''Bugünkü bu hadise çok ilginç bir hadise. Emniyet yetkilileriyle, valilikle, AFAD yetkilileriyle görüştük. Çok ilginç, rögar kapağının açılıp herhangi bir yerde; Moda'da da Üsküdar'da da olabilecek rögar kapağının açılıp dökülen madde olduğu düşünülüyor. Maddenin ne olduğuna dair araştırma yapılıyor. 
İşin müsebbipleri aranıyor. Mahalleyi bile kapsamadığı için, bir vidanjör ve kimyasal döküm olmadığını; lokal bir hadise olduğunu ve özellikle de birilerinin bir sabotaj gibi olabileceği şüphesi bile uyanabiliyor insanın kafasında.''

Tuzla'da yoğun koku paniği
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BELEDİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Tuzla Belediyesi de konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tuzla’da etkili olan ağır kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “çevreyi kasten kirletmek” suçundan soruşturma başlatıldı.

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