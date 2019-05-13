Son dakika... Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde Turuncu kategoride yer alan Zilan Tek olduğu belirlendi.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde;
İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında; Tunceli- Pülümür-Kızılmescit Kırsalında Tunceli I·l Jandarma Komutanlıgˆınca yapılan operasyonda dün 1 bugün 3 terörist olmak üzere toplam 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Dün etkisiz hale getirilen terörist; Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori’de aranan Şilan Siirt kod adlı Zilan Tek olduğu tespit edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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